https://ria.ru/20201217/vandaly-1589628587.html

В Петербурге ищут вандалов, потушивших снегом Вечный огонь

В Петербурге ищут вандалов, потушивших снегом Вечный огонь

Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают двух человек, которые потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:42

2020-12-17T10:42

2020-12-17T10:42

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают двух человек, которые потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сообщение от граждан о том, что на Марсовом поле затушен Вечный огонь, поступило в полицию Центрального района Петербурга в ночь на четверг. Отмечается, что горение огня было оперативно восстановлено.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20200721/1574638114.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия