https://ria.ru/20201217/vandaly-1589628587.html
В Петербурге ищут вандалов, потушивших снегом Вечный огонь
В Петербурге ищут вандалов, потушивших снегом Вечный огонь
Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают двух человек, которые потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:42
2020-12-17T10:42
2020-12-17T10:42
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают двух человек, которые потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сообщение от граждан о том, что на Марсовом поле затушен Вечный огонь, поступило в полицию Центрального района Петербурга в ночь на четверг. Отмечается, что горение огня было оперативно восстановлено.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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