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Путин заявил, что его задели данные о росте цен без объективных причин

Путин заявил, что его задели данные о росте цен без объективных причин

Президент России Владимир Путин заявил, что его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:57

2020-12-17T12:57

2020-12-17T17:11

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля."Потому что у нас урожаи рекордные за последние шесть лет, и в этом году он будет 131 миллионов тонн, а может и 134 - может, до этого дойдет, а хлеб растет в цене, макароны растут. Это что такое, это с какой стати?" - продолжил президент.Также он обратил внимание на стоимость сахара, отметив, что ему говорили о необходимости "прикрутить" тростниковый сахар, чтобы поддержать российских производителей."Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Ведь министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75% рост цен по нашему сахару или по подсолнечному маслу на 17%? Что, у нас семечек нет? Достаточно. Почему так происходит?" - задал Путин вопрос.И сам же ответил: причиной стали выросшие цены на мировых рынках, к которым начали подтаскивать внутрироссийские.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: меня задело, что цены выросли там, где это не связано с объективными причинами Путин: меня задело, что цены выросли там, где это не связано с объективными причинами 2020-12-17T12:57 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика