https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589801207.html

Путин рассказал о поддержке Навального американскими спецслужбами

Путин рассказал о поддержке Навального американскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин, комментируя публикации об инциденте с Алексеем Навальным, назвал подобные статьи легализацией материалов американских... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:29

2020-12-17T20:29

2020-12-17T20:29

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

госпитализация алексея навального

россия

bellingcat

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

der spiegel

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя публикации об инциденте с Алексеем Навальным, назвал подобные статьи легализацией материалов американских спецслужб.Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции российскому лидеру задали вопрос о "расследовании" Bellingcat, CNN и Der Spiegel, где приводились якобы имена и сотрудников ФСБ, которые, по словам авторов этого материала, причастны к "отравлению" Навального.Сами публикации он назвал попыткой пиара за счет первых лиц государства."Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом для тех, кто это делает, подтянуться до определенного уровня и сказать: обратите внимание, мой партнер — это вот этот, и я, значит, такого же калибра человек, относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба", — сказал президент, добавив, что подобные методы используются во всем мире.По словам Путина, вместо этого следует доказывать собственную состоятельность конкретными делами и помощью стране.Президент также подчеркнул, что последние публикации свидетельствуют о поддержке Навального западными спецслужбами. Именно поэтому, по словам главы государства, за ним должны присматривать."Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Юлия Навальная. — Прим. ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду", — напомнил президент.При этом он отметил, что сотрудникам российских спецслужб хорошо известно, что западная разведка отслеживает геолокацию."Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание и так далее", — заявил Путин.Глава государства также отметил, что Россия готова расследовать "покушение", но Запад пока не предоставил ни одного официального заключения об "отравлении" Навального. При этом в Кремле предлагали, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и во Францию, и в Швецию, чтобы совместно с коллегами разбираться с этой ситуацией. "Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение", — сказал президент.На этой неделе Навальный опубликовал материал, где утверждается, что личности восьмерых "сотрудников ФСБ", причастных к его "отравлению", удалось установить.Авторами этого "расследования" стали сотрудники портала Bellingcat, ранее неоднократно публиковавшего антироссийские материалы, например, о крушении малайзийского рейса H17 в Донбассе и по "делу Скрипалей". Все эти публикации неоднократно опровергали российские власти.По словам Навального, фигурирующие в "расследовании" люди якобы следовали за ним в его поездках по России на протяжении нескольких лет, в том числе в Новосибирск и Томск. Эту версию авторы строят на основании билетов и выгрузки телефонных звонков, получить доступ к которым законным образом невозможно. При этом составители "расследования" не приводят никаких доказательств, подтверждающих, что упомянутые в нем люди совершили какие-либо действия, приведшие к отравлению.Инцидент с НавальнымСостояния Алексея Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. В больнице у Навального обнаружили нарушение обмена веществ, вызванное резким перепадом уровня сахара в крови. Причину этого установить пока не удалось, однако ядов в организме у пациента не нашли.Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где он, спустя некоторое время, вышел из комы. Немецкие власти заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", эти данные также подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. Российская сторона направила в Берлин несколько запросов о правовой помощи, но так и не дождалась ответа по существу.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование и заявила, что Навальный был отравлен веществом, которое обладает схожими с "Новичком" характеристиками, но не включено в список запрещенных химикатов.

https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589743040.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/navalnyy-1589533085.html

https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

россия

швеция

франция

германия

берлин (город)

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Путин: "Дело Навального – легализация данных американских спецслужб" Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации про Алексея Навального, заявил, что он пользуется поддержкой иностранных спецслужб. "Но если это так, а это так, я вас уверяю, то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае", - заявил президент. Президент РФ Владимир Путин назвал публикации про якобы причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. "Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - заявил Путин на пресс-конференции. 2020-12-17T20:29 true PT0M47S

О русском мате, Навальном и конституции: самые яркие моменты пресс-конференции Путина Большая пресс-конференция Путина в году длилась 4 часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем. Президент также прокомментировал журналистам уголовные дела в отношении Сергея Фургала, Ивана Сафронова, публикации об отравлении Алексея Навального. Кроме того, глава государства рассказал, какие книги он читает своим внукам. 2020-12-17T20:29 true PT17M39S

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госпитализация алексея навального, россия, bellingcat, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, der spiegel, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, швеция, франция, германия, берлин (город)