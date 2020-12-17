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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/pobeda-1589651452.html
Путин: несмотря на пандемию, Россия достойно отметила 75-летие Победы
Путин: несмотря на пандемию, Россия достойно отметила 75-летие Победы
Несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:19
2020-12-17T12:40
великая отечественная война (1941-1945)
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, считает президент РФ Владимир Путин."Этот уходящий год, он все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имею в виду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно его отметили, и парад Победы состоялся на Красной площади, и в онлайн-формате все-таки шествие "Полка" (акция "Бессмертный полк" - ред.), все это позитивные моменты", - заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции.В этом году от традиционной даты парада 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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великая отечественная война (1941-1945), россия, владимир путин, общество

Путин: несмотря на пандемию, Россия достойно отметила 75-летие Победы

12:19 17.12.2020 (обновлено: 12:40 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, считает президент РФ Владимир Путин.
"Этот уходящий год, он все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имею в виду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно его отметили, и парад Победы состоялся на Красной площади, и в онлайн-формате все-таки шествие "Полка" (акция "Бессмертный полк" - ред.), все это позитивные моменты", - заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В этом году от традиционной даты парада 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.
В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
Авиационный праздник в честь Дня Победы
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
1 из 14

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

Пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
2 из 14

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступают на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
3 из 14

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
4 из 14

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Штурмовики Су-25 на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
5 из 14

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
6 из 14

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
7 из 14

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
8 из 14

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

Вертолет Ми-28Н Ночной охотник пилотажной группы Беркуты на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
9 из 14

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
10 из 14

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
11 из 14

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
12 из 14

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

Пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
13 из 14

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
14 из 14

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 14

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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2 из 14

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 14

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Нина Зотина
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4 из 14

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 14

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 14

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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7 из 14

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 14

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 14

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 14

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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