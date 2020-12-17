https://ria.ru/20201217/pobeda-1589651452.html

Путин: несмотря на пандемию, Россия достойно отметила 75-летие Победы

Путин: несмотря на пандемию, Россия достойно отметила 75-летие Победы

Несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:19

2020-12-17T12:19

2020-12-17T12:40

великая отечественная война (1941-1945)

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, считает президент РФ Владимир Путин."Этот уходящий год, он все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имею в виду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно его отметили, и парад Победы состоялся на Красной площади, и в онлайн-формате все-таки шествие "Полка" (акция "Бессмертный полк" - ред.), все это позитивные моменты", - заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции.В этом году от традиционной даты парада 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), россия, владимир путин, общество