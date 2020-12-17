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ЧП с группами туристов в пещерах
ЧП с группами туристов в пещерах
Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в подмосковном Домодедово в четверг, они не выходили... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:46
2020-12-17T22:46
2020-12-17T22:46
справки
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в подмосковном Домодедово в четверг, они не выходили на связь с утра, вскоре их нашли живыми и здоровыми, сообщило ГУ МЧС по региону.Ниже приводится справочная информация о ЧП с группами туристов в пещерах.17 декабря 2020 года в Подмосковье десять человек, в том числе восемь детей, пропали в пещерах Сьяны в городском округе Домодедово. Пропавшие занимались спортивным ориентированием. Всех туристов удалось спасти.23 июня 2018 года в пещере Тхамлуангнангнон на севере Таиланда пропала футбольная команда из 12 подростков и их 25-летний тренер. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезанными от выхода из-за внезапного наводнения. Операция по спасению вызвала большой общественный резонанс. Она благополучно завершилась 10 июля, последним пещеру покинул сопровождавший детей тренер.26 января 2018 года в Швейцарии освободили восемь туристов, застрявших в пещере Хельлох. Ученые-спелеологи планировали провести в пещере только два дня, но из-за внезапно поднявшегося уровня подземных вод оказались запертыми на шесть дней.8 ноября 2009 года в Губахинском районе Пермского края во время спуска пятерых туристов-спелеологов произошло внезапное обрушение горных пород в пещере Российская. Четверо туристов оказались под глубокими завалами, двоих спасти не удалось.13 июля 2007 года на Алтае десять туристов с двух турбаз сутки были заперты в пещере Геофизическая, проход из которой затопило подземными водами. Группа смогла самостоятельно выбраться из пещеры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в подмосковном Домодедово в четверг, они не выходили на связь с утра, вскоре их нашли живыми и здоровыми, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ниже приводится справочная информация о ЧП с группами туристов в пещерах.
17 декабря 2020 года в Подмосковье десять человек, в том числе восемь детей, пропали
в пещерах Сьяны в городском округе Домодедово. Пропавшие занимались спортивным ориентированием. Всех туристов удалось
спасти.
23 июня 2018 года в пещере Тхамлуангнангнон на севере Таиланда пропала
футбольная команда из 12 подростков и их 25-летний тренер. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезанными от выхода из-за внезапного наводнения. Операция по спасению вызвала большой общественный резонанс. Она благополучно завершилась
10 июля, последним пещеру покинул сопровождавший детей тренер.
26 января 2018 года в Швейцарии освободили
восемь туристов, застрявших в пещере Хельлох. Ученые-спелеологи планировали провести в пещере только два дня, но из-за внезапно поднявшегося уровня подземных вод оказались запертыми на шесть дней.
8 ноября 2009 года в Губахинском районе Пермского края во время спуска пятерых туристов-спелеологов произошло
внезапное обрушение горных пород в пещере Российская. Четверо туристов оказались под глубокими завалами, двоих спасти не удалось.
13 июля 2007 года на Алтае десять туристов с двух турбаз сутки были заперты
в пещере Геофизическая, проход из которой затопило подземными водами. Группа смогла самостоятельно выбраться из пещеры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников