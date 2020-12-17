https://ria.ru/20201217/deti-1589809427.html
В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей
В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей
Детей, пропавших в пещерах Cьяны в Домодедово, нашли, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:34
2020-12-17T21:34
2020-12-17T21:41
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Детей, пропавших в пещерах Cьяны в Домодедово, нашли, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. Они не выходили на связь с утра."Все вышли, живы, здоровы", - сообщило ГУ МЧС Подмосковья.
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, московская область (подмосковье)