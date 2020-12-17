https://ria.ru/20201217/deti-1589809427.html

В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей

В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей

Детей, пропавших в пещерах Cьяны в Домодедово, нашли, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:34

2020-12-17T21:34

2020-12-17T21:41

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Детей, пропавших в пещерах Cьяны в Домодедово, нашли, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. Они не выходили на связь с утра."Все вышли, живы, здоровы", - сообщило ГУ МЧС Подмосковья.

https://ria.ru/20201215/shkolnik-1589266183.html

россия

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, московская область (подмосковье)