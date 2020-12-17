https://ria.ru/20201217/peschery-1589803883.html

В Подмосковье нашли заблудившихся в пещерах спортсменов

В Подмосковье нашли заблудившихся в пещерах спортсменов

Спасатели обнаружили группу из десяти туристов, в том числе детей, заблудившихся в подмосковных пещерах Сьяны. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:51

2020-12-17T20:51

2020-12-17T22:04

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили группу из десяти туристов, в том числе детей, заблудившихся в подмосковных пещерах Сьяны.Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. Он уточнил, что сейчас всех выводят на поверхность.В пресс-службе муниципалитета агентству уточнили, что никто из детей не нуждается в медицинской или психологической помощи.Ранее стало известно, что десять спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли на связь. Спасатели начали поиски.Сьяновские каменоломни — подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)