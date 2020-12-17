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В Подмосковье нашли заблудившихся в пещерах спортсменов
В Подмосковье нашли заблудившихся в пещерах спортсменов
Спасатели обнаружили группу из десяти туристов, в том числе детей, заблудившихся в подмосковных пещерах Сьяны. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:51
2020-12-17T22:04
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили группу из десяти туристов, в том числе детей, заблудившихся в подмосковных пещерах Сьяны.Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. Он уточнил, что сейчас всех выводят на поверхность.В пресс-службе муниципалитета агентству уточнили, что никто из детей не нуждается в медицинской или психологической помощи.Ранее стало известно, что десять спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли на связь. Спасатели начали поиски.Сьяновские каменоломни — подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.
россия
московская область (подмосковье)
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)

В Подмосковье нашли заблудившихся в пещерах спортсменов

20:51 17.12.2020 (обновлено: 22:04 17.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСьяновские пещеры
Сьяновские пещеры - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили группу из десяти туристов, в том числе детей, заблудившихся в подмосковных пещерах Сьяны.
Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. Он уточнил, что сейчас всех выводят на поверхность.
В пресс-службе муниципалитета агентству уточнили, что никто из детей не нуждается в медицинской или психологической помощи.
Ранее стало известно, что десять спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли на связь. Спасатели начали поиски.
Сьяновские каменоломни — подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.
 
Пропажа детей в подмосковных пещерах СьяныРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
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