В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:23 17.12.2020 (обновлено: 17:27 17.12.2020)
ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась у центра креативных технологий "Тумо". Протестующие направляются к центру города, скандируя лозунги с требованием ухода главы правительства.. Полиция в действия митингующих не вмешивается.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.