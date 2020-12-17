https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589735451.html

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:23

2020-12-17T16:23

2020-12-17T17:27

никол пашинян

ильхам алиев

москва

ереван

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армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась у центра креативных технологий "Тумо". Протестующие направляются к центру города, скандируя лозунги с требованием ухода главы правительства.. Полиция в действия митингующих не вмешивается.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Требующие отставки Пашиняна митингуют с флагами под проливным дождем Требующие отставки Пашиняна митингуют с флагами под проливным дождем. В Ереване вечером 17 декабря вновь прошло оппозиционное шествие. 2020-12-17T16:23 true PT0M26S

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире