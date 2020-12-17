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В Ереване началось шествие противников Пашиняна
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:23
2020-12-17T17:27
никол пашинян
ильхам алиев
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ереван
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армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась у центра креативных технологий "Тумо". Протестующие направляются к центру города, скандируя лозунги с требованием ухода главы правительства.. Полиция в действия митингующих не вмешивается.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Требующие отставки Пашиняна митингуют с флагами под проливным дождем
Требующие отставки Пашиняна митингуют с флагами под проливным дождем. В Ереване вечером 17 декабря вновь прошло оппозиционное шествие.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

16:23 17.12.2020 (обновлено: 17:27 17.12.2020)
 
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ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась у центра креативных технологий "Тумо". Протестующие направляются к центру города, скандируя лозунги с требованием ухода главы правительства.. Полиция в действия митингующих не вмешивается.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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