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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/krym-1589762538.html
Сенатор призвал западные страны последовать совету Путина по Крыму
Сенатор призвал западные страны последовать совету Путина по Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны последовать совету президента России Владимира... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:47
2020-12-17T17:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
сергей цеков
совет федерации рф
владимир путин
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны последовать совету президента России Владимира Путина и признать итоги крымского референдума.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага. По его словам, это в том числе касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Путин подчеркнул, что западным странам надо признать, что события в Крыму были не аннексией, а демократией, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу "аннексии"."Отношения ухудшились из-за неуважительной политики ряда западных стран, прежде всего, США, к России. А что касается Крыма, то власти западных стран наказывают крымчан за любовь к России, за их убедительное желание воссоединиться со своей исторической родиной. Им следует последовать совету нашего президента и признать итоги крымского референдума. Это будет с их стороны честно и справедливо по отношению к крымчанам", - сказал РИА Новости Цеков.При этом, по его словам, для крымчан главное и определяющие – это признание, поддержка и помощь России."А то, как относятся к нам западные страны, нас это, по большому счету, мало волнует", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20201216/krym-1589592944.html
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сергей цеков, совет федерации рф, владимир путин, сша, в мире

Сенатор призвал западные страны последовать совету Путина по Крыму

17:47 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны последовать совету президента России Владимира Путина и признать итоги крымского референдума.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага. По его словам, это в том числе касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Путин подчеркнул, что западным странам надо признать, что события в Крыму были не аннексией, а демократией, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу "аннексии".
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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"Отношения ухудшились из-за неуважительной политики ряда западных стран, прежде всего, США, к России. А что касается Крыма, то власти западных стран наказывают крымчан за любовь к России, за их убедительное желание воссоединиться со своей исторической родиной. Им следует последовать совету нашего президента и признать итоги крымского референдума. Это будет с их стороны честно и справедливо по отношению к крымчанам", - сказал РИА Новости Цеков.
При этом, по его словам, для крымчан главное и определяющие – это признание, поддержка и помощь России.
"А то, как относятся к нам западные страны, нас это, по большому счету, мало волнует", - подчеркнул сенатор.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Сергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ПутинСШАВ мире
 
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