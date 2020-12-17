https://ria.ru/20201217/krym-1589762538.html

Сенатор призвал западные страны последовать совету Путина по Крыму

Сенатор призвал западные страны последовать совету Путина по Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны последовать совету президента России Владимира... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:47

2020-12-17T17:47

2020-12-17T17:47

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

сергей цеков

совет федерации рф

владимир путин

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны последовать совету президента России Владимира Путина и признать итоги крымского референдума.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага. По его словам, это в том числе касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Путин подчеркнул, что западным странам надо признать, что события в Крыму были не аннексией, а демократией, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу "аннексии"."Отношения ухудшились из-за неуважительной политики ряда западных стран, прежде всего, США, к России. А что касается Крыма, то власти западных стран наказывают крымчан за любовь к России, за их убедительное желание воссоединиться со своей исторической родиной. Им следует последовать совету нашего президента и признать итоги крымского референдума. Это будет с их стороны честно и справедливо по отношению к крымчанам", - сказал РИА Новости Цеков.При этом, по его словам, для крымчан главное и определяющие – это признание, поддержка и помощь России."А то, как относятся к нам западные страны, нас это, по большому счету, мало волнует", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20201216/krym-1589592944.html

https://ria.ru/20201211/krym-1588863199.html

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сергей цеков, совет федерации рф, владимир путин, сша, в мире