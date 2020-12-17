https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

Китай-2020: больше, чем коронавирус (10 событий года)

Китай-2020: больше, чем коронавирус (10 событий года)

2020 год в Китае, да и во всем мире, прошел под знаменем борьбы с новой коронавирусной инфекцией. На этом фоне незаслуженно были обделены вниманием другие... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

россия-китай: главное

ли чжаньшу

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 17 дек — Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. 2020 год в Китае, да и во всем мире, прошел под знаменем борьбы с новой коронавирусной инфекцией. На этом фоне незаслуженно были обделены вниманием другие значимые события. В Китае их было хоть отбавляй. Предлагаем вашему вниманию хит-парад 10 важнейших событий в жизни КНР за уходящий год.Эпидемия COVID-19Китаю удалось оперативно сдержать распространение инфекции благодаря высокой способности к социальной мобилизации. Население поддержало и строго соблюдало меры карантина и резкого ограничения мобильности. Благодаря этому уже к апрелю распространение инфекции в основном удалось остановить, и КНР переключилась на борьбу с "импортными" случаями заражения. Для Китая сухой остаток борьбы с коронавирусом в 2020 году можно свести к следующим четырем пунктам:- Восстановление экономики. Благодаря тому, что КНР оперативно обуздала распространение COVID-19, ей удалось восстановить экономический рост. По итогам трех кварталов национальный ВВП вырос на 0,7%. По итогам года темпы роста экономики могут достичь 2% (точные цифры будут опубликованы Госстатом ближе к концу января 2021-го). Уже сейчас понятно, что КНР стала единственной в мире крупной экономикой, которая покажет рост в сложный год пандемии.- На дипломатическом фронте Китаю в основном удалось добиться отмены национальной привязки коронавируса. Особенно активно – и на самом высшем уровне - навешивание национального ярлыка на новую инфекцию педалировал Вашингтон. Сегодня уже мало кто называет вирус "китайским", стихли слабо обоснованные призывы стребовать с КНР компенсации за распространение коронавирусной инфекции. Против политизации коронавируса и навешивания ярлыков выступили многие страны мира, в том числе Россия. Все больше вопросов относительно места происхождения коронавируса нового типа возникает и в научных кругах. Большинство исследователей сходятся в том, что китайский Ухань является местом первой вспышки, но не происхождения коронавируса нового типа.- Оперативная разработка вакцин. Китай создал более 10 вакцин от COVID-19 и при сотрудничестве с зарубежными партнерами провел их широкие клинические испытания. Клинические испытания четырех типов вакцины вышли на финишную прямую, скоро их запустят в широкое производство. В 2021 году Китай намерен выпустить миллиард доз вакцин от коронавируса нового типа. Организовать производство своих вакцин от COVID-19 на территории КНР рассчитывает Россия. Официальный Пекин неоднократно заявлял, что китайские вакцины от коронавируса будут доступны зарубежным партнерам, сегодня среди получателей уже значатся Бразилия, Индия, Мексика, Турция и другие страны.- Запрет на дичь. Ученые уверены, что коронавирус нового типа пришел из дикой природы. Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, Китай решил ввести запрет на дичь. С 24 февраля страна ввела полный мораторий на торговлю и употребление в пищу дикой фауны. Был принят документ "О всестороннем пресечении незаконной торговли дикой фауной, искоренении вредной привычки употребления в пищу мяса диких животных, надлежащей защите жизни, здоровья и обеспечения безопасности народных масс". Запрет при этом не распространяется на водную фауну кроме водных млекопитающих. Исключение также составляют представители дикой фауны, которых уже традиционно разводят для употребления в пищу – таковыми названы голуби и кролики. Позже уточнили, что можно есть и земноводных: некоторые виды черепах и лягушек.Ликвидация нищетыОб успешном достижении цели вывести всех граждан из-за порога абсолютной бедности 3 декабря лично сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая: "Все сельские жители выведены из нищеты, абсолютная бедность ликвидирована. Мы достигли победы, которая заслуживает восхищения всего мира".В КНР финансовый порог абсолютной бедности - это располагаемый доход в 2300 юаней и ниже - т.е. чуть меньше одного доллара в день – по ценам 2011 года. Аналитики говорят, что с учетом инфляции сегодня этот порог составляет 4000 юаней в год, или порядка 1,7 доллара ежедневно. Есть и нефинансовые показатели. Это так называемые "две заботы" и "три безопасности". Под первыми предполагается обеспечение человека едой и одеждой, под вторыми – обеспечение базовым медобслуживанием и образованием, а также жильем. Только при удовлетворении всех этих требований в КНР человек может считаться выведенным из нищеты. Глава китайского государства подтвердил, что эти требования "полностью выполнены".Вместе с тем, по словам Си, работа по борьбе с бедностью не закончена. Необходимо не допустить обратного "скатывания" населения небогатых районов в нищету. Для этого председатель КНР призвал развивать инфраструктуру в бедных районах, обеспечить там занятость и надлежащую профподготовку местного населения.Победы в борьбе с организованной преступностьюВ 2020 году в КНР подошла к концу трехгодичная кампания по искоренению организованной преступности, особенно в регионах. О ее окончательных итогах мы узнаем уже в следующем году, однако и промежуточные результаты впечатляют. Так, к концу августа по стране ликвидировано 3347 преступных сообщества и более 12 тысяч организованных преступных группировок. У бандитов изъяли 379 миллиардов юаней (56,7 миллиарда долларов), часть средств вернули пострадавшим.Среди ликвидированных ОПГ 4473 базировались в деревнях, их деятельность препятствовала работе государства по искоренению нищеты на селе. Около 1,5 тысячи группировок действовали в промышленном и строительном секторах: они занимались "силовым" определением победителей тендеров и организацией незаконной разработки природных ресурсов. Деятельность последних наносила серьезный удар по окружающей среде. Так, на курортном острове Хайнань ликвидировано 28 ОПГ, занимавшихся нелегальной добычей песка. Предотвращение их деятельности помогло немедленно восстановить экобаланс на местных озерах площадью в миллион квадратных метров. Еще 6814 ОПГ занимались подпольным ростовщичеством и финансовыми махинациям, в распоряжении каждой состоял отряд "бойцовских коллекторов".Власти отметили, что продолжат возмещать ущерб пострадавшим от деятельности ОПГ. Для этого у 2453 влиятельных членов преступных сообществ уже конфисковано все имущество. Полную конфискацию имущества предполагают еще 1866 дел, которые находятся на рассмотрении в судах.Закон о госбезопасности ГонконгаЗакон о госбезопасности Гонконга был принят вечером 30 июня и немедленно вступил в силу. Он принят в срочном порядке – после первого чтения. Такая спешка была обоснована необходимостью положить конец продолжавшимся уже год беспорядкам в специальном административном районе КНР. Закон направлен на борьбу с четырьмя основными видами преступлений – это сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и "сговор с зарубежными силами". Под последним Закон подразумевает "шпионаж, кражу, продажу или предоставление государственных секретов зарубежным странам или организациям; привлечение других государств к актам, разжигающим ненависть гонконгцев к центральным властям КНР, получение в этих целях зарубежного финансирования или указаний". Высшей мерой наказания за каждое из этих преступлений является пожизненное лишение свободы.Кроме того, Закон предполагает создание Центральной канцелярии по обеспечению госбезопасности в Гонконге. Ее сотрудники напрямую подчиняются центральным властям и не зависят от Гонконгской администрации. В их задачи входит расследование дел и задержание лиц, нарушивших Закон о госбезопасности Гонконга. При этом сотрудники Канцелярии уполномочены действовать лишь в трех случаях: при серьезном вызове национальной безопасности; при вмешательстве в дела Гонконга извне; в случае, когда администрация Гонконга не в силах самостоятельно справиться с ситуацией.После принятия Закона произошла "дуэль" санкций между Китаем и США, которые открыто поддерживали организаторов беспорядков в Гонконге. Вашингтон объявил о санкциях против ряда китайских чиновников, в том числе 14 заместителей председателя ПК Всекитайского собрания народных представителей (высшего органа государственной и законодательной власти страны), заявил о предоставлении политического убежища участникам протестов, а также отменил торговые преференции в отношении Гонконга. Пекин в ответ ввел санкции против чиновников и политиков, напрямую поддерживавших организаторов протестов в Гонконге. Это представители и официальных властей, и неправительственных организаций, среди которых - Национальный фонд в поддержку демократии (был учрежден в 1983 году Конгрессом США и имеет непосредственные связи с ЦРУ).План XIV пятилеткиНа состоявшемся в октябре V пленуме ЦК компартии Китая 19-го созыва был очерчен план пятилетнего социально-экономического развития на 2021-2025 годы (XIV пятилетка). Его подробности пока полностью не раскрыты, однако точно известно, что в основу нового плана ляжет новая китайская концепция "двойной циркуляции", озвученная председателем КНР Си Цзиньпином в мае нынешнего года. Концепция обозначает два контура китайской экономической системы: внутренний и внешний, при этом упор сделан на "внутреннюю циркуляцию", то есть на опору на собственные силы и внутренние рынки при дальнейшем экономическом развитии. Суть новой стратегии в том, чтобы обезопасить национальную экономику от растущих факторов нестабильности на внешних рынках.Обнародование концепции породило на Западе разговоры о том, что Китай может сойти с пути расширения открытости внешнему миру. Официальный Пекин дал четко понять, что этого не произойдет. Так, по итогам пятого пленума заявлено: КНР "повысит уровень и всесторонне усовершенствует открытость внешнему миру на принципе взаимовыгодного сотрудничества". Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал: "новая философия "двойной циркуляции" ни в коем случае не является "политикой закрытых дверей".По мнению главного экономиста инвестиционного банка UBS Ван Тао, упор на "внутреннюю циркуляцию" значительно повысит значимость государственной политики по развитию внутреннего потребления. "Для этого будет стимулироваться урбанизация, развиваться инфраструктура, поддерживаться занятость на средних и малых предприятиях и совершенствоваться система социального обеспечения", - отмечает эксперт.В частности, в плане новой пятилетки ожидается закрепление целевого показателя роста урбанизации. По прогнозам, в предстоящие пять лет уровень урбанизации повысится на 5%, городскую прописку получат еще 80 миллионов человек.Не исключено и закрепление планового показателя по развитию внутреннего потребления. По прогнозу Ван Тао, объем внутреннего потребления в КНР в последующие пять лет увеличится в полтора раза: с 8 триллионов долларов в 2020-м до 12 триллионов долларов в 2025 году.Важным моментом усиления "внутренней циркуляции" экономист считает наращивание инвестиций в НИОКР. Дело в том, что Китаю необходимо в срочном порядке добиться технологической независимости в свете педалируемого США курса на "технологический разрыв" с КНР. В среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год, отмечает экономист. Для решения проблемы ожидается рост бюджетного финансирования научно-исследовательской деятельности. Предположительно, он поднимется с 2,5% до 3% от ВВП.В целом, по мнению Ван Тао, план новой пятилетки сосредоточится на структурных экономических реформах. Такие "глобальные" показатели, как темпы роста ВВП займут второстепенное место, или вообще не будут обозначены. "Если в плане XIII-й пятилетки закреплен целевой показатель роста в не менее чем 6,5%, то в плане XIV пятилетки этот показатель может отсутствовать вообще, или быть более скромным и размытым. Например, не исключено определение "примерно 5%", - говорит главный экономист UBS.Соглашение о крупнейшей в мире ЗСТ (ВРЭП)15 ноября Китай с 14 партнерами по АТР подписал соглашение по Всестороннему региональному экономическому партнерству. Оно предполагает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с участием стран АСЕАН, Китая, Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии. На эту ЗСТ придется 30% глобального населения, ВВП и торговли. В ее рамках будут сняты таможенные пошлины на 90% товаров, введен "негатив-лист" на инвестиции, за пределами которого можно будет вкладывать во что угодно без предварительного одобрения властей.Усиление работы над обеспечением "железной независимости"Курс США на "технологический разрыв" с КНР, американские запреты на поставки комплектующих для многих китайских технологических компаний вынудили Пекин задуматься над обеспечением национальной "железной независимости". Работа в этом направлении активизировалась в 2020 году.Так, Китай создал специальный университет, главной задачей которого станет обеспечение национальной технологической независимости в сфере производства компьютерных чипов. Нанкинский университет интегральных схем займется массовой подготовкой специалистов в таких направлениях, как полупроводники и интегральные схемы, искусственный интеллект, связь нового поколения, квантовые компьютеры. При университете будут действовать пять институтов, в которых будут учиться до 30 тыс. студентов. Набор учащихся будет вестись не через вступительные экзамены, а путем перевода перспективных студентов из других вузов. Преподавать будут компьютерные инженеры из ведущих компаний, а также профильные специалисты из Китая и других стран мира.Активно также ведется подготовка кадров в сфере программного обеспечения. В уходящем году министерство образования КНР заявило, что Китай включит программирование в список обязательных предметов для преподавания в младших и средних классах школ. Опыт введения программирования в школьную программу в Китае уже есть. С 2018 года в младших и средних классах школ города центрального подчинения Чунцин введены по 36 часов преподавания этого предмета. В том же году провинция Чжэцзян включила программирование в качестве предмета по выбору в программу ЕГЭ.Китай уже начал переходить на компьютеры с микропроцессорами и операционными системами отечественного производства. Для удовлетворения спроса компания Great Wall Technology развернула производственные линии, с которых ежегодно будет сходить 4 млн компьютеров. Они будут работать на отечественных процессорах Phythium с предустановленной операционной системой Kylin. Изначально эти компьютеры будут производиться для удовлетворения масштабного госзаказа и обеспечения систем кибербезопасности, а затем – появятся и на открытом рынке.Предварительное внедрение электронной валютыСпециалисты предсказывают, что китайское общество может первым в мире отказаться от наличных денег: к 2027 году. Обоснованности таким прогнозам придала активная работа властей по внедрению национальной электронной валюты. Страна приступила к разработке национальной электронной валюты еще в 2014 году, а в 2020-м вышла на финишную прямую: "электронный юань" уже тестируется в Сучжоу, Чэнду и Шэньчжэне, а также находящейся под Пекином новой зоне развития Сюнъань. Электронный юань протестировали как расчетное средство в ходе онлайн-распродажи "двух дюжин" 12 декабря, широкий ход электронной валюте дадут на предстоящих в Пекине зимних Олимпийских играх 2022 года.Для расчетов китайской электронной валютой с мобильного телефона не будет требоваться подключения к сети или привязок к банковским картам. Как пояснил экс-председатель Банка Китая, а ныне – глава Всекитайской ассоциации онлайн-финансов Ли Лихуэй, "при расчетах в электронной валюте будет использоваться технология коммуникации ближнего поля NFC. Не нужно будет ни подключения к интернету, ни привязки к банковской карте. Кроме того, в отличие от мобильных платежных систем, можно будет проводить сразу очень крупные суммы".Китай уже разрабатывает поправки к национальному законодательству, которые создадут правовую базу под использование электронного юаня. В частности, рассматриваются поправки к закону о Народном банке Китая (центробанке), которые наделят его широкими полномочиями по операциям с электронной валютой и контроля над ними. По мнению экспертов, на разработку полноценной правовой базы для ведения электронного юаня в широкий оборот потребуется два-три года. Директор института финансов при Уханьском политехническом университете Дун Дэнсин отметил, что введение национальной электронной валюты "позволит снизить издержки на эмиссию и транзакции, снизить риски подделок и повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, поскольку транзакции с электронной валютой будет легче отслеживать".Космические прорывыВ декабре Китай в рамках миссии "Чанъэ-5" привез на Землю два килограмма лунных пород, он стал третьей в мире державой после СССР и США, доставившей на Землю образцы лунного грунта. "Чанъэ-5" - далеко не единственный в уходящем году успех космической программы КНР. Так, 23 июня Китай завершил создание своей спутниковой системы глобального позиционирования "Бэйдоу", запустив "замыкающий" спутник этой орбитальной группировки. "Бэйдоу" стала четвертой системой глобального позиционирования наряду с российской ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo.Месяц спустя - 23 июля – КНР запустила свою первую миссию на Марс. Китайский зонд "Тяньвэнь-1" достигнет "красной планеты" в 2021 году, десантирует на нее марсоход, а затем продолжит исследование с орбиты.В 2020 году также стартовала китайская программа по поиску внеземных цивилизаций. Исследования ведутся с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST. Мощности телескопа позволяют провести поиск признаков разумной жизни на тысячах экзопланет, в том числе в соседней галактике Андромеды. Напомним, что телескоп FAST был официально введен в эксплуатацию 11 января 2020 года. Его приемник представляет собой 500-метровую земляную чашу в карстовой воронке в провинции Гуйчжоу на юге КНР. Стоимость проекта оценена в 1,15 миллиарда юаней (166 миллионов долларов).Наконец, в 2020 году завершена подготовка к строительству китайской орбитальной станции, которую введут в эксплуатацию в 2022 году. В октябре была окончательно сформирована "бригада строителей" космостанции. Команда состоит из 18 космонавтов, среди которых – 7 пилотов, 7 инженеров и 4 специалиста по полезной нагрузке. Из них шесть останутся на скамейке запасных, а 12 полетят в космос. Весь процесс строительства будет состоять из четырех миссий протяженностью от трех месяцев до полугода каждая. В каждой миссии будут участвовать по три человека. Известно, что в китайскую бригаду "космических строителей" включена одна женщина. Расчетный срок службы первой китайской орбитальной станции составляет 15 лет. Со списанием МКС она станет единственной станцией на орбите Земли. Китайские конструкторы заявили, что она будет состоять из трех частей, включая базовый модуль и два лабораторных. Масса каждого из них будет достигать 20 тонн.Не исключено, что летать на орбитальную станцию китайцы будут на возвращаемых космических кораблях, успешные испытания такого аппарата прошли в КНР в сентябре 2020-го. По поступившим сообщениям, новая разработка "сделает возвращаемые путешествия на орбиту более удобными и доступными". Технические характеристики аппарата пока не раскрываются. Китайская пресса со ссылкой на экспертов сообщает, что новые космические корабли можно будет использовать для отправки на орбиту космонавтов и космических туристов, а также в качестве космических грузовиков.Эко-успехиКитай продолжил "борьбу за зеленые горы и изумрудные воды". Важным шагом в этом направлении стало введение круглогодичного моратория на рыбную ловлю на 332 участках крупнейшей реки Янцзы. С 2021 года десятилетний мораторий на рыбный промысел распространится практически на всю реку, ее главные притоки и сообщающиеся с ней крупнейшие озера Поянху и Дунтинху. Министерство общественной безопасности с нынешнего года развернуло трехлетнюю кампанию по борьбе с браконьерством на Янцзы.Китай также определил долгосрочные задачи по очистке воздуха. Страна к 2030 году намерена на 65% по сравнению с 2005 годом сократить объем эмиссии парниковых газов на единицу ВВП. Кроме того, к 2030 году доля неископаемых источников энергии в национальной системе энергопотребления достигнет 25%. КНР намерена преодолеть пик выброса парниковых газов до 2030-го года и достичь углеродной нейтральности к 2060-му.Впрочем, в природоохранной кампании не обошлось без проблем. Не удалось обеспечить надлежащее исполнение принятого 1 января 2019 года закона о предотвращении и контроле загрязнения почв. Председатель ПК Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу констатировал, что для нормального правоприменения не хватает ни специалистов, ни финансирования. Предполагаемые Законом спецфонды для финансирования очистки почв так и не созданы. Для определения степени и виновников загрязнения почв критически не хватает специалистов, а подготовка новых экспертов ведется неудовлетворительно. В результате медленно идет работа по предотвращению дальнейшего загрязнения. Вместе с тем, важно, что власти не замалчивают эти проблемы и намерены оперативно их решать. Так, уже составлен список из порядка 10 тыс. предприятий по всей стране, на которые возложена ответственность контроля за состоянием почв. По замыслу властей, это заметно повысит эффективность пресечения новых случаев загрязнения на местах, а также сделает более эффективным мониторинг состояния почв и процесса их очистки.

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ли чжаньшу, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей