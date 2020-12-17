Путин рассказал о добрых и доверительных отношениях с Си Цзиньпином

"У нас совпадающие интересы (с Китаем - ред.) по очень многим направлениям. Может, это, а, может, какие-то флюиды на личном уровне, все это способствовало тому, что у меня очень добрые, деловые, прежде всего, но в то же время и очень доверительные, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпином. И это, конечно же , помогает в работе", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.