https://ria.ru/20201217/karabakh-1589796652.html

Карабахская армия получила от миротворцев тела девяти армянских военных

Карабахская армия получила от миротворцев тела девяти армянских военных

Армия обороны Карабаха получила от российских миротворцев тела девяти армянских военных, их личности и обстоятельства гибели уточняются, сообщили в четверг в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:05

2020-12-17T20:05

2020-12-17T20:05

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Армия обороны Карабаха получила от российских миротворцев тела девяти армянских военных, их личности и обстоятельства гибели уточняются, сообщили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Отмечается, что обстоятельства гибели военных пока неизвестны. "Личности погибших и обстоятельства их гибели уточняются", - говорится в сообщении.Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов ранее заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201128/krabakh-1586483194.html

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Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 2020-12-17T20:05 true PT1M15S

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