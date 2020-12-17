https://ria.ru/20201217/karabakh-1589755712.html

Армянские офицеры намерены расследовать обстоятельства войны в Карабахе

Армянские офицеры намерены расследовать обстоятельства войны в Карабахе

Высокопоставленные офицеры запаса Службы национальной безопасности Армении предупредили власти страны, что намерены сами сформировать группу для расследования... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:24

2020-12-17T17:24

2020-12-17T17:24

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

службы национальной безопасности (снб) армении

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Высокопоставленные офицеры запаса Службы национальной безопасности Армении предупредили власти страны, что намерены сами сформировать группу для расследования обстоятельств эскалации конфликта в Карабахе, если руководство не прислушается к их призыву.Заявление группы офицеров запаса СНБ Армении опубликовано на онлайн-ресурсе news.am. Они призвали "не вовлекать правоохранительные органы во внутриполитические интриги, превращая их в инструмент репрессий, выйти из шока, проявить профессионализм и конкретными действиями решить проблемы в ВС и системе управления, в короткие сроки прозрачным, доступным для общества способом проверить информацию о связях между лидерами Армении и Азербайджан, возможной сделке между ними". Кроме того, бывшие сотрудники СНБ считают, что для устранения поляризации в обществе необходимо добиться атмосферы национальной солидарности и смены власти в сжатые сроки."Если власти Армении проигнорируют этот призыв, мы сформируем группу по сбору фактов с привлечением опытных следователей, прокуроров, оперативных сотрудников, адвокатов и других заинтересованных лиц, и используем все доступные средства для проверки информации о возможной тайной сделке против Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и намеренном поражении в войне", - говорится в заявлении.Там же указывается, что авторы заявления могут обратиться к другим коллегам из СНБ и правоохранительной системы с просьбой рассмотреть целесообразность продолжения ими выполнения своих служебных обязанностей в сложившейся ситуации.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201217/karabakh-1589713332.html

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589572684.html

азербайджан

армения

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никол пашинян, службы национальной безопасности (снб) армении, азербайджан, армения, в мире