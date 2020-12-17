https://ria.ru/20201217/karabakh-1589713005.html

Путин надеется на помощь других стран в Карабахе

Путин надеется на помощь других стран в Карабахе

Россия надеется, что страны-посредники в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, а также международные организации перейдут от слов к делу и начнут... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:16

2020-12-17T15:16

2020-12-17T15:41

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

нагорный карабах

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589192124_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_e70a01200eff5120fcdb99767da76738.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия надеется, что страны-посредники в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, а также международные организации перейдут от слов к делу и начнут активно помогать региону, заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

москва

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 2020-12-17T15:16 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире