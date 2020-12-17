Путин надеется на помощь других стран в Карабахе
15:16 17.12.2020 (обновлено: 15:41 17.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия надеется, что страны-посредники в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, а также международные организации перейдут от слов к делу и начнут активно помогать региону, заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники наконец перейдут от слов к делу и начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи - прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам, что не только Россия будет это делать, посылая гуманитарные конвои, но и международные организации наконец развернутся: и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация ООН", - сказал Путин.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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