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В Ереване завершилось шествие оппозиции

В Ереване завершилось шествие оппозиции

Шествие оппозиции, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:03

2020-12-17T19:03

2020-12-17T19:03

дашнакцутюн

никол пашинян

арик манукян

ильхам алиев

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Шествие оппозиции, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Шествие завершилось митингом на площади Франции, во время которого лидер оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян потребовал от прокуратуры начать уголовное преследование Пашиняна "за измену".Представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, завершая акцию, сообщил, что в пятницу оппозиция проведет траурное шествие в память о погибших в Карабахе военнослужащих, а 22 декабря - всеобщую забастовку и крупную акцию протеста на площади Республики.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Требующие отставки Пашиняна митингуют с флагами под проливным дождем Требующие отставки Пашиняна митингуют с флагами под проливным дождем. В Ереване вечером 17 декабря вновь прошло оппозиционное шествие. 2020-12-17T19:03 true PT0M26S

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дашнакцутюн, никол пашинян, арик манукян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире