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В Ленинградской области два человека погибли в ДТП
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:45
2020-12-17T18:45
ленинградская область
гатчинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Как отмечает ведомство, столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos произошло в четверг днем на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе Ленобласти.По факту ДТП проводится проверка, информирует полиция.
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ленинградская область
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ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

18:45 17.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечает ведомство, столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos произошло в четверг днем на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе Ленобласти.

"В результате ДТП в Daewoo водитель скончался, также пострадали трое пассажиров: женщина и двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы с различными травмами. В Chevrolet от полученных травм скончался пассажир, водитель и другой пассажир получили тяжкий вред здоровью и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, информирует полиция.
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Ленинградская областьГатчинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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