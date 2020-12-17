https://ria.ru/20201217/dtp-1589779687.html

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:45

2020-12-17T18:45

2020-12-17T18:45

ленинградская область

гатчинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Как отмечает ведомство, столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos произошло в четверг днем на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе Ленобласти.По факту ДТП проводится проверка, информирует полиция.

https://ria.ru/20201216/avtobus-1589422803.html

ленинградская область

гатчинский район

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург, происшествия