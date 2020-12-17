https://ria.ru/20201217/dtp-1589779687.html
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:45
2020-12-17T18:45
2020-12-17T18:45
ленинградская область
гатчинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Как отмечает ведомство, столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos произошло в четверг днем на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе Ленобласти.По факту ДТП проводится проверка, информирует полиция.
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ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург, происшествия