https://ria.ru/20201216/zakon-1589476602.html

Володин оценил закон о штрафах за хамство чиновников

Володин оценил закон о штрафах за хамство чиновников

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости борьбы с хамством, от кого бы оно ни исходило, отметив, что с чиновников "больше спрос". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:52

2020-12-16T12:52

2020-12-16T12:52

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

андрей турчак

вячеслав володин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af84d38cecc2f38cf0da353ade20fc1e.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости борьбы с хамством, от кого бы оно ни исходило, отметив, что с чиновников "больше спрос".Госдума на заседании в среду приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."С хамством необходимо бороться. От кого бы оно ни исходило. Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму", - отметил в ходе пленарного заседания Володин.Он сказал, что хамства, которое звучит "и через социальные сети, и в диалогах", очень много. "Поэтому давайте с себя спрашивать, покажем пример в этом всем. И, конечно, принимая такое решение, мы с вами этот спрос повышаем с тех, кто работает во власти, тех, кто ее представляет", - сказал спикер ГД.Володин обратил особое внимание на соцсети, которые стали намного популярнее СМИ "за счет хайпа и матерщины". Он сказал, что и там оскорбления и клевета не допустимы. "Некоторые из нас используют эти словечки. А дальше что? А дальше дети будут так же себя вести, а дальше перейдем на этот язык все вместе. Что мы этим хотим продемонстрировать?" - заключил Володин.

https://ria.ru/20200707/1573997236.html

https://ria.ru/20200428/1570689113.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, вячеслав володин, политика