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Володин оценил закон о штрафах за хамство чиновников
Володин оценил закон о штрафах за хамство чиновников
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости борьбы с хамством, от кого бы оно ни исходило, отметив, что с чиновников "больше спрос". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:52
2020-12-16T12:52
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
андрей турчак
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости борьбы с хамством, от кого бы оно ни исходило, отметив, что с чиновников "больше спрос".Госдума на заседании в среду приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."С хамством необходимо бороться. От кого бы оно ни исходило. Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму", - отметил в ходе пленарного заседания Володин.Он сказал, что хамства, которое звучит "и через социальные сети, и в диалогах", очень много. "Поэтому давайте с себя спрашивать, покажем пример в этом всем. И, конечно, принимая такое решение, мы с вами этот спрос повышаем с тех, кто работает во власти, тех, кто ее представляет", - сказал спикер ГД.Володин обратил особое внимание на соцсети, которые стали намного популярнее СМИ "за счет хайпа и матерщины". Он сказал, что и там оскорбления и клевета не допустимы. "Некоторые из нас используют эти словечки. А дальше что? А дальше дети будут так же себя вести, а дальше перейдем на этот язык все вместе. Что мы этим хотим продемонстрировать?" - заключил Володин.
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совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, вячеслав володин, политика

Володин оценил закон о штрафах за хамство чиновников

12:52 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости борьбы с хамством, от кого бы оно ни исходило, отметив, что с чиновников "больше спрос".
Госдума на заседании в среду приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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"С хамством необходимо бороться. От кого бы оно ни исходило. Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму", - отметил в ходе пленарного заседания Володин.
Он сказал, что хамства, которое звучит "и через социальные сети, и в диалогах", очень много. "Поэтому давайте с себя спрашивать, покажем пример в этом всем. И, конечно, принимая такое решение, мы с вами этот спрос повышаем с тех, кто работает во власти, тех, кто ее представляет", - сказал спикер ГД.
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Володин обратил особое внимание на соцсети, которые стали намного популярнее СМИ "за счет хайпа и матерщины". Он сказал, что и там оскорбления и клевета не допустимы. "Некоторые из нас используют эти словечки. А дальше что? А дальше дети будут так же себя вести, а дальше перейдем на этот язык все вместе. Что мы этим хотим продемонстрировать?" - заключил Володин.
 
Совет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАндрей ТурчакВячеслав ВолодинПолитика
 
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