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СР предложила вернуть ветеранам труда федеральные льготы
СР предложила вернуть ветеранам труда федеральные льготы
Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила законодательную инициативу по возвращению ветеранам труда статус федеральных льготников, проект отправлен на РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:39
2020-12-16T15:39
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила законодательную инициативу по возвращению ветеранам труда статус федеральных льготников, проект отправлен на отзыв правительства РФ, сообщает в среду пресс-служба фракции.Законопроектом предлагается внести ряд изменений в действующий закон "О ветеранах".В пресс-службе напомнили, что закон был принят в 1996 году, благодаря ему россияне, награжденные медалью "Ветеран труда", получили 50% скидку по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте и льготы по оплате за телефон. Однако в 2004 году эти льготы были "частично отменены, а частично монетизированы", в результате чего, например, вместо 50% скидки на оплату ЖКХ люди стали получать несколько сот рублей компенсации. "Кроме того, поддержка ветеранов была возложена на регионы, бюджеты большинства которых имеют значительные ограничения по финансированию социальных статей", - отмечается в сообщении пресс-службы.По словам лидера "СР", авторы инициативы предлагают приравнять работников, вышедших на пенсию и имеющих трудовой стаж 35-40 лет, к награжденным медалью "Ветеран труда". "В ряде регионов такое решение уже принято, так как из-за массового закрытия предприятий многие люди не смогли получить залуженную награду. Наша фракция считает важным распространить этот порядок на всю страну", – пояснил депутат."Мы убеждены, что такое решение не только позволит восстановить справедливость в отношении миллионов наших сограждан, добросовестно трудившихся всю свою жизнь, но и станет для них серьезным подспорьем в нынешней сложной ситуации", – заключил Миронов.
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справедливая россия, госдума рф, общество

СР предложила вернуть ветеранам труда федеральные льготы

15:39 16.12.2020
 
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Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила законодательную инициативу по возвращению ветеранам труда статус федеральных льготников, проект отправлен на отзыв правительства РФ, сообщает в среду пресс-служба фракции.
Законопроектом предлагается внести ряд изменений в действующий закон "О ветеранах".
В пресс-службе напомнили, что закон был принят в 1996 году, благодаря ему россияне, награжденные медалью "Ветеран труда", получили 50% скидку по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте и льготы по оплате за телефон. Однако в 2004 году эти льготы были "частично отменены, а частично монетизированы", в результате чего, например, вместо 50% скидки на оплату ЖКХ люди стали получать несколько сот рублей компенсации. "Кроме того, поддержка ветеранов была возложена на регионы, бюджеты большинства которых имеют значительные ограничения по финансированию социальных статей", - отмечается в сообщении пресс-службы.
"Эти перемены самым отрицательным образом сказались на положении свыше 9 миллионов россиян, награжденных медалью "Ветеран труда". "Справедливая Россия" считает необходимым вернуть нашим ветеранам статус федеральных льготников", – отметил Миронов, слова которого цитирует пресс-служба.
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По словам лидера "СР", авторы инициативы предлагают приравнять работников, вышедших на пенсию и имеющих трудовой стаж 35-40 лет, к награжденным медалью "Ветеран труда". "В ряде регионов такое решение уже принято, так как из-за массового закрытия предприятий многие люди не смогли получить залуженную награду. Наша фракция считает важным распространить этот порядок на всю страну", – пояснил депутат.
"Справедливая Россия" также настаивает на восстановлении льготы по 50-процентной скидке на оплату коммунальных услуг, на возвращении компенсаций за проезд в общественном транспорте и за пользование телефонной связью – теперь уже мобильной.
"Мы убеждены, что такое решение не только позволит восстановить справедливость в отношении миллионов наших сограждан, добросовестно трудившихся всю свою жизнь, но и станет для них серьезным подспорьем в нынешней сложной ситуации", – заключил Миронов.
 
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