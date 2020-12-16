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Госдума приняла проект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан
Госдума приняла проект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан
Госдума приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:31
2020-12-16T15:12
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников.Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.В последней редакции уточняется понятие оскорбления. Оно может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких человек.За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей (сейчас от одной до трех тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (сейчас от десяти до 30 тысяч), для юрлиц — от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).За публичное оскорбление в отношении одного или нескольких человек, "в том числе индивидуально не определенных", штраф для граждан составит от пяти до десяти тысяч рублей (действует от трех до пяти тысяч), для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц — от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Наказание будет грозить и тем, кто имел возможность воспрепятствовать оскорблению, но не воспользовался ей: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует — от десяти до 30 тысяч), для юрлиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).Проектом также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.Помимо этого, проект предлагает уточнить в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя привлечь по аналогичной статье УК: за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого, им будет грозить штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал документ. "С хамством необходимо бороться. От кого бы оно ни исходило. Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос", — заключил он.После череды резонансных высказываний госслужащих на проблему обратил внимание Владимир Путин. Он предложил продумать санкции за это и отметил, что слова чиновников необходимо оценивать строже, чем слова обычных граждан.
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совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, общество

Госдума приняла проект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан

12:31 16.12.2020 (обновлено: 15:12 16.12.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников.
Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
В последней редакции уточняется понятие оскорбления. Оно может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких человек.
За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей (сейчас от одной до трех тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (сейчас от десяти до 30 тысяч), для юрлиц — от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).
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За публичное оскорбление в отношении одного или нескольких человек, "в том числе индивидуально не определенных", штраф для граждан составит от пяти до десяти тысяч рублей (действует от трех до пяти тысяч), для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц — от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч).
Наказание будет грозить и тем, кто имел возможность воспрепятствовать оскорблению, но не воспользовался ей: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует — от десяти до 30 тысяч), для юрлиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).
Проектом также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.
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Помимо этого, проект предлагает уточнить в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя привлечь по аналогичной статье УК: за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого, им будет грозить штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал документ. "С хамством необходимо бороться. От кого бы оно ни исходило. Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос", — заключил он.
После череды резонансных высказываний госслужащих на проблему обратил внимание Владимир Путин. Он предложил продумать санкции за это и отметил, что слова чиновников необходимо оценивать строже, чем слова обычных граждан.
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