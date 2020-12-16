https://ria.ru/20201216/shtraf-1589471819.html

Госдума приняла проект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан

Госдума приняла проект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан

Госдума приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:31

2020-12-16T12:31

2020-12-16T15:12

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников.Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.В последней редакции уточняется понятие оскорбления. Оно может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких человек.За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей (сейчас от одной до трех тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (сейчас от десяти до 30 тысяч), для юрлиц — от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).За публичное оскорбление в отношении одного или нескольких человек, "в том числе индивидуально не определенных", штраф для граждан составит от пяти до десяти тысяч рублей (действует от трех до пяти тысяч), для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц — от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Наказание будет грозить и тем, кто имел возможность воспрепятствовать оскорблению, но не воспользовался ей: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует — от десяти до 30 тысяч), для юрлиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).Проектом также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.Помимо этого, проект предлагает уточнить в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя привлечь по аналогичной статье УК: за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого, им будет грозить штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал документ. "С хамством необходимо бороться. От кого бы оно ни исходило. Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос", — заключил он.После череды резонансных высказываний госслужащих на проблему обратил внимание Владимир Путин. Он предложил продумать санкции за это и отметил, что слова чиновников необходимо оценивать строже, чем слова обычных граждан.

https://ria.ru/20200428/1570689113.html

https://ria.ru/20200707/1573997236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200513/1571383010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, общество