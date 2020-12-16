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В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:56
2020-12-16T16:56
2020-12-16T18:16
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция действиям протестующих не препятствует.Протесты по всей Армении начались после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Тогда Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. В свою очередь, Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Шествие с музыкой и под дождем: новые протесты в Ереване
Протестующие в Ереване идут к Службе нацбезопасности. В столице Армении вечером 16 декабря новые протесты с требованием отставки Пашиняна.
2020-12-16T16:56
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире