Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/shestvie-1589539310.html
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:56
2020-12-16T18:16
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589559190_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ac4419d3b86f587e91e75fa2c95d175c.jpg
ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция действиям протестующих не препятствует.Протесты по всей Армении начались после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Тогда Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. В свою очередь, Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201216/pomosch-1589450859.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Шествие с музыкой и под дождем: новые протесты в Ереване
Протестующие в Ереване идут к Службе нацбезопасности. В столице Армении вечером 16 декабря новые протесты с требованием отставки Пашиняна.
2020-12-16T16:56
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589559190_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dcce9ad2f64e5019f3a71526c0c3e781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

16:56 16.12.2020 (обновлено: 18:16 16.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Мы сегодня пройдем к зданиям полиции, Службы национальной безопасности и прокуратуры. Нам есть что им сказать", — заявил один из организаторов шествия Ишхан Сагателян.

Полиция действиям протестующих не препятствует.
Протесты по всей Армении начались после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Тогда Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. В свою очередь, Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Медпомощь, транспорт и жилье: МЧС месяц работает в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 11:17Ситуация в Нагорном Карабахе
МЧС России направило в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния