https://ria.ru/20201216/shestvie-1589539310.html

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:56

2020-12-16T16:56

2020-12-16T18:16

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589559190_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ac4419d3b86f587e91e75fa2c95d175c.jpg

ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. В Ереване началось очередное шествие протестующих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция действиям протестующих не препятствует.Протесты по всей Армении начались после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Тогда Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. В свою очередь, Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201216/pomosch-1589450859.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шествие с музыкой и под дождем: новые протесты в Ереване Протестующие в Ереване идут к Службе нацбезопасности. В столице Армении вечером 16 декабря новые протесты с требованием отставки Пашиняна. 2020-12-16T16:56 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире