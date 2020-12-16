https://ria.ru/20201216/plennye-1589528708.html

МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном

МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном

Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария захарова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:16

2020-12-16T16:16

2020-12-16T16:28

никол пашинян

ильхам алиев

москва

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария захарова.В ходе брифинга она отметила, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября "осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех", этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная российскими миротворцами вместе с представителями Армении и Азербайджана.В понедельник Минобороны РФ сообщало, что в результате достигнутых договоренностей 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Командующий российскими миротворческими силами лично передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

москва

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Миротворцы проводят обмен пленными между Арменией и Азербайджаном Российский миротворческий контингент способствует выполнению соглашения об обмене военнопленными между Арменией и Азербайджаном – командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. 2020-12-16T16:16 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире