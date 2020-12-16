МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном
16:16 16.12.2020 (обновлено: 16:28 16.12.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкРодственники военнопленных во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария захарова.
В ходе брифинга она отметила, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября "осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех", этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная российскими миротворцами вместе с представителями Армении и Азербайджана.
В понедельник Минобороны РФ сообщало, что в результате достигнутых договоренностей 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Командующий российскими миротворческими силами лично передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека.
"Могу со своей стороны дополнить это лишь тем, что процесс обмена пленными продолжается", - сказала Захарова.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.