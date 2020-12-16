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https://ria.ru/20201216/navalnyy-1589525760.html
Власти Германии отказались комментировать сообщения СМИ о Навальном
Власти Германии отказались комментировать сообщения СМИ о Навальном
Федеральное правительство Германии и управление сената Берлина по юстиции отказываются комментировать новые утверждения западных СМИ и Алексея Навального о... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:07
2020-12-16T16:07
госпитализация алексея навального
bellingcat
sunday times
алексей навальный
der spiegel
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Федеральное правительство Германии и управление сената Берлина по юстиции отказываются комментировать новые утверждения западных СМИ и Алексея Навального о попытках его "отравления сотрудниками ФСБ", следует из ответов представителей обоих ведомств на запросы РИА Новости.В свою очередь, представитель управления по юстиции столичного сената заявил: "Мы не даем сведений по статусу и содержанию запросов правовой помощи".Запрос РИА Новости был направлен в генеральную прокуратуру Берлина, в ведении которой находится в Германии тематика инцидента с Навальным, поскольку россиянин находился на лечении в берлинской клинике и проживал в этом городе после выписки. Немецкие следователи официально не ведут расследований в связи с этим инцидентом, однако в рамках запросов Генеральной прокуратуры РФ об оказании правовой помощи по данному вопросу генеральная прокуратура Берлина является профильным ведомством.Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за оппозиционером по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "делу Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html
https://ria.ru/20201216/navalnyy-1589476259.html
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госпитализация алексея навального, bellingcat, sunday times, алексей навальный, der spiegel, германия, берлин (город), в мире

Власти Германии отказались комментировать сообщения СМИ о Навальном

16:07 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Федеральное правительство Германии и управление сената Берлина по юстиции отказываются комментировать новые утверждения западных СМИ и Алексея Навального о попытках его "отравления сотрудниками ФСБ", следует из ответов представителей обоих ведомств на запросы РИА Новости.
"Федеральное правительство приняло к сведению эти сообщения и не будет давать дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе правительства ФРГ.
В свою очередь, представитель управления по юстиции столичного сената заявил: "Мы не даем сведений по статусу и содержанию запросов правовой помощи".
Запрос РИА Новости был направлен в генеральную прокуратуру Берлина, в ведении которой находится в Германии тематика инцидента с Навальным, поскольку россиянин находился на лечении в берлинской клинике и проживал в этом городе после выписки. Немецкие следователи официально не ведут расследований в связи с этим инцидентом, однако в рамках запросов Генеральной прокуратуры РФ об оказании правовой помощи по данному вопросу генеральная прокуратура Берлина является профильным ведомством.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за оппозиционером по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "делу Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:00
Зачем британская разведка делает из Навального Распутина
CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
12:51
Лавров назвал сообщения о двойном "отравлении" Навального забавными
В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
 
Госпитализация Алексея НавальногоBellingcatSunday TimesАлексей НавальныйDer SpiegelГерманияБерлин (город)В мире
 
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