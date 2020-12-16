https://ria.ru/20201216/navalnyy-1589476259.html

Лавров назвал сообщения о двойном "отравлении" Навального забавными

Лавров назвал сообщения о двойном "отравлении" Навального забавными

"Сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Алексея Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, заявил российский министр иностранных... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:51

2020-12-16T12:51

2020-12-16T14:29

госпитализация алексея навального

россия

сергей лавров

алексей навальный

в мире

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ЗАГРЕБ, 16 дек — РИА Новости. "Сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Алексея Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорят лишь об одном: у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм, отсутствуют навыки нормальной технологической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе.По словам Лаврова, Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России."Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", — отметил министр.Новая публикацияНавальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал в понедельник новый материал. В нем утверждается, что он знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, неоднократно пытались его отравить. По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" — сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых опровергали российские официальные лица.CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.На встрече с членами Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров ими не делится и не объясняет причин.Инцидент с НавальнымНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии: за месяц Россия направила немецким партнерам три запроса о правовой помощи, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html

https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, алексей навальный, в мире