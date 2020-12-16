https://ria.ru/20201216/moloko-1589560740.html

"Русмолко" открыла вторую очередь молочного комплекса под Пензой

"Русмолко" открыла вторую очередь молочного комплекса под Пензой

"Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) открыла вторую очередь крупнейшего в России молочно-товарного... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:21

2020-12-16T18:21

2020-12-16T18:21

пензенская область

иван белозерцев

россельхозбанк

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости. "Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) открыла вторую очередь крупнейшего в России молочно-товарного комплекса замкнутого цикла в Пензенской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что "Русмолко" в партнерстве с Россельхозбанком занималось реализацией проекта по строительству в Сердобском районе мегафермы с общим объемом инвестиций 4,5 миллиарда рублей. В составе нового молочного комплекса планировалось создать семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов. "Русмолко" в конце января сообщила, что уже построила первую очередь молочно-товарного комплекса, ее мощности рассчитаны на содержание 2,5 тысячи голов дойного стада, но к 2021 году комплекс будет расширен до 7,2 тысячи голов дойного стада.Уточняется, что в четвертом квартале текущего года введены в эксплуатацию и полностью укомплектованы скотом три коровника и два телятника. Также заработал доильно-молочный блок, здесь же находится молочный зал с танками для хранения, рассчитанный на 300 тонн молока, и зона отгрузки в молоковозы. На ферме заполнены склад концентрированных кормов и шротов и 14 силосно-сенажных траншей. В настоящее время на комплексе содержатся 4,2 тысячи дойных коров, 2 тысячи нетелей, 1140 телок в возрасте до двух месяцев и 880 телок в возрасте от двух до 12 месяцев. Суточный валовый надой превышает 140 тонн молока. По данным властей, производственные процессы на комплексе объединены в единую IT-систему, в коровниках функционируют роботы.Губернатор Иван Белозерцев отметил, что для региона очень важен проект компании "Русмолко". "Это новые рабочие места и развитие территории. Долговременное партнерство позволяет региону и инвестору вместе двигаться вперед даже в период пандемии. И в целом в Пензенской области удалось на уровне 2019 года сохранить инвестиции. Привлечено шесть новых инвестиционных проектов общим объемом инвестиций порядка 2,5 миллиарда рублей и созданием 640 новых рабочих мест", - цитирует Белозерцева пресс-служба."Русская молочная компания" ("Русмолко") - один из ведущих производителей молока в РФ и крупнейший - в Пензенской области. Под управлением компании находится свыше 150 тысяч гектаров земли. "Русмолко" развивает три направления: молочное животноводство, растениеводство и семеноводство. В январе 2012 года сингапурская Olam International приобрела 75% долю в "Русмолко", а в 2019 году увеличила свою долю до 100%.

https://ria.ru/20201204/biznes-1587721300.html

https://ria.ru/20200819/1575990808.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, россельхозбанк, пензенская область, экономика