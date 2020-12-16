https://ria.ru/20201216/karabakh-1589587295.html

Миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения в Карабахе

Миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения в Карабахе

Российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения в Гадрутском районе Карабаха, сообщили в Минобороны Армении. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:10

2020-12-16T22:10

2020-12-16T22:48

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

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нагорный карабах

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в мире

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ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. Российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения в Гадрутском районе Карабаха, сообщили в Минобороны Армении.В ведомстве рассказали, что видеозапись, на которой группа военнослужащих выходит из окружения с территории сел Хин Тахер и Хцаберд, распространилась в интернете.Ранее Мурадов сообщил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня, которое произошло 11 декабря. Он подчеркнул, что обстановка в районе нормализовалась.Ряд СМИ написали, что азербайджанские войска окружили представителей российского контингента в Гадрутском районе, но в Министерстве обороны заявили, что эти публикации не соответствуют действительности.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В Ереване сообщили, что "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.Российские миротворцы находятся в регионе в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое достигли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Владимира Путина.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html

https://ria.ru/20201214/karabakh-1589100124.html

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рустам мурадов, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире