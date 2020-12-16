Миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения в Карабахе
22:10 16.12.2020 (обновлено: 22:48 16.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. Российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения в Гадрутском районе Карабаха, сообщили в Минобороны Армении.
В ведомстве рассказали, что видеозапись, на которой группа военнослужащих выходит из окружения с территории сел Хин Тахер и Хцаберд, распространилась в интернете.
"Видеоматериал соответствует действительности. Операция была проведена благодаря действенным шагам контингента России, выполняющего в Арцахе (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) миротворческую миссию, и при непосредственном ходатайстве командующего контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова".
Ранее Мурадов сообщил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня, которое произошло 11 декабря. Он подчеркнул, что обстановка в районе нормализовалась.
Ряд СМИ написали, что азербайджанские войска окружили представителей российского контингента в Гадрутском районе, но в Министерстве обороны заявили, что эти публикации не соответствуют действительности.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В Ереване сообщили, что "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
Российские миротворцы находятся в регионе в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое достигли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Владимира Путина.