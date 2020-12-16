Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в среду о гибели военнослужащего Армии обороны Карабаха в результате огнестрельного ранения.
Отмечается, что военный погиб 15 декабря. "На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на северо-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваге Бабаян 2002 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.