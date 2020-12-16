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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589518908.html
Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного
Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в среду о гибели военнослужащего Армии обороны Карабаха в результате огнестрельного ранения. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:41
2020-12-16T15:41
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в среду о гибели военнослужащего Армии обороны Карабаха в результате огнестрельного ранения.Отмечается, что военный погиб 15 декабря. "На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на северо-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваге Бабаян 2002 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного

15:41 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
Фрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в среду о гибели военнослужащего Армии обороны Карабаха в результате огнестрельного ранения.
Отмечается, что военный погиб 15 декабря. "На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на северо-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваге Бабаян 2002 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Военнослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
10:20Ситуация в Нагорном Карабахе
Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов
В минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
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