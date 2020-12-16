https://ria.ru/20201216/karabakh-1589518908.html

Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного

Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в среду о гибели военнослужащего Армии обороны Карабаха в результате огнестрельного ранения. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:41

2020-12-16T15:41

2020-12-16T15:41

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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в мире

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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в среду о гибели военнослужащего Армии обороны Карабаха в результате огнестрельного ранения.Отмечается, что военный погиб 15 декабря. "На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на северо-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваге Бабаян 2002 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589439064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире