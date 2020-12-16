https://ria.ru/20201216/karabakh-1589492823.html

Глава Карабаха назвал условие, при котором готов уйти в отставку

Глава Карабаха назвал условие, при котором готов уйти в отставку

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в среду, что готов уйти в отставку при первой же возможности, если в республике... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:59

2020-12-16T13:59

2020-12-16T15:09

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в среду, что готов уйти в отставку при первой же возможности, если в республике будут созданы надлежащие условия для проведения президентских и парламентских выборов."Осознавая возникшие в результате войны определенные общественные и политические настроения о необходимости моей отставки с поста президента республики, хочу отметить, что готов подать в отставку при первой же возможности, когда республика будет готова полноценно и достойно преодолеть тяжелые трудности президентских и парламентских выборов с точки зрения внутренних и внешних условий и конституционных регулирований", - говорится в заявлении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.Он отметил, что был готов покинуть свой пост сразу после прекращения боевых действий, однако не сделал этого, учитывая необходимость решения гуманитарных проблем, отсутствие необходимой атмосферы для проведения новых выборов, нежелание избежать ответственности.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587111088.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире