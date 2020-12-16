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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589492823.html
Глава Карабаха назвал условие, при котором готов уйти в отставку
Глава Карабаха назвал условие, при котором готов уйти в отставку
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в среду, что готов уйти в отставку при первой же возможности, если в республике... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:59
2020-12-16T15:09
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в среду, что готов уйти в отставку при первой же возможности, если в республике будут созданы надлежащие условия для проведения президентских и парламентских выборов."Осознавая возникшие в результате войны определенные общественные и политические настроения о необходимости моей отставки с поста президента республики, хочу отметить, что готов подать в отставку при первой же возможности, когда республика будет готова полноценно и достойно преодолеть тяжелые трудности президентских и парламентских выборов с точки зрения внутренних и внешних условий и конституционных регулирований", - говорится в заявлении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.Он отметил, что был готов покинуть свой пост сразу после прекращения боевых действий, однако не сделал этого, учитывая необходимость решения гуманитарных проблем, отсутствие необходимой атмосферы для проведения новых выборов, нежелание избежать ответственности.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Глава Карабаха назвал условие, при котором готов уйти в отставку

13:59 16.12.2020 (обновлено: 15:09 16.12.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в среду, что готов уйти в отставку при первой же возможности, если в республике будут созданы надлежащие условия для проведения президентских и парламентских выборов.
"Осознавая возникшие в результате войны определенные общественные и политические настроения о необходимости моей отставки с поста президента республики, хочу отметить, что готов подать в отставку при первой же возможности, когда республика будет готова полноценно и достойно преодолеть тяжелые трудности президентских и парламентских выборов с точки зрения внутренних и внешних условий и конституционных регулирований", - говорится в заявлении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.
Араик Владимирович Арутюнян - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Он отметил, что был готов покинуть свой пост сразу после прекращения боевых действий, однако не сделал этого, учитывая необходимость решения гуманитарных проблем, отсутствие необходимой атмосферы для проведения новых выборов, нежелание избежать ответственности.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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