https://ria.ru/20201216/ipoteka-1589487654.html

В Ивановской области 240 сельских семей улучшили жилусловия

В Ивановской области 240 сельских семей улучшили жилусловия

Субсидии и льготная ипотека позволили в 2020 году улучшить условия проживания 240 сельских семей в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:43

2020-12-16T13:43

2020-12-16T13:43

ивановская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ИВАНОВО, 16 дек – РИА Новости. Субсидии и льготная ипотека позволили в 2020 году улучшить условия проживания 240 сельских семей в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, 229 семей получили льготные ипотечные кредиты. Этот вид поддержки тружеников села стал доступен в регионе с 2020 года. Ипотечные кредиты выдают организации, уполномоченные Минсельхозом РФ, по ставке до трех процентов годовых на срок до 25 лет. Сумма такого кредита в Ивановской области может составлять не более трех миллионов рублей. С начала действия этого механизма объем господдержки в регионе составил 336,2 миллиона рублей.Кроме того, в этом году селянам предоставлялись социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. Эта мера действует в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". "Изначально социальные выплаты должны были получить семь семей. Но благодаря тому, что Ивановской области выделили дополнительные средства в размере 7,2 миллиона рублей, число получателей удалось увеличить. В итоге субсидии на улучшение жилищных условий общей суммой 12,5 миллиона выплатили 11 семьям", – рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201208/kapremont-1588170460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)