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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201216/ipoteka-1589487654.html
В Ивановской области 240 сельских семей улучшили жилусловия
В Ивановской области 240 сельских семей улучшили жилусловия
Субсидии и льготная ипотека позволили в 2020 году улучшить условия проживания 240 сельских семей в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:43
2020-12-16T13:43
ивановская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ИВАНОВО, 16 дек – РИА Новости. Субсидии и льготная ипотека позволили в 2020 году улучшить условия проживания 240 сельских семей в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, 229 семей получили льготные ипотечные кредиты. Этот вид поддержки тружеников села стал доступен в регионе с 2020 года. Ипотечные кредиты выдают организации, уполномоченные Минсельхозом РФ, по ставке до трех процентов годовых на срок до 25 лет. Сумма такого кредита в Ивановской области может составлять не более трех миллионов рублей. С начала действия этого механизма объем господдержки в регионе составил 336,2 миллиона рублей.Кроме того, в этом году селянам предоставлялись социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. Эта мера действует в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". "Изначально социальные выплаты должны были получить семь семей. Но благодаря тому, что Ивановской области выделили дополнительные средства в размере 7,2 миллиона рублей, число получателей удалось увеличить. В итоге субсидии на улучшение жилищных условий общей суммой 12,5 миллиона выплатили 11 семьям", – рассказали в пресс-службе.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

В Ивановской области 240 сельских семей улучшили жилусловия

13:43 16.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке в Москве
Осмотр квартиры в новостройке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 16 дек – РИА Новости. Субсидии и льготная ипотека позволили в 2020 году улучшить условия проживания 240 сельских семей в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Общая сумма социальных выплат и льготных кредитов в Ивановской области составила 348,7 миллиона рублей. Это в 15 раз больше объема жилищной поддержки селян в 2019 году", – сказал собеседник агентства.
По его словам, 229 семей получили льготные ипотечные кредиты. Этот вид поддержки тружеников села стал доступен в регионе с 2020 года. Ипотечные кредиты выдают организации, уполномоченные Минсельхозом РФ, по ставке до трех процентов годовых на срок до 25 лет.
Сумма такого кредита в Ивановской области может составлять не более трех миллионов рублей. С начала действия этого механизма объем господдержки в регионе составил 336,2 миллиона рублей.
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Кроме того, в этом году селянам предоставлялись социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. Эта мера действует в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". "Изначально социальные выплаты должны были получить семь семей. Но благодаря тому, что Ивановской области выделили дополнительные средства в размере 7,2 миллиона рублей, число получателей удалось увеличить. В итоге субсидии на улучшение жилищных условий общей суммой 12,5 миллиона выплатили 11 семьям", – рассказали в пресс-службе.
 
Ивановская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
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