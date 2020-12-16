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Совфед планирует законодательно запретить "треш-стримы"
Совфед планирует законодательно запретить "треш-стримы"
В Совете Федерации решили разработать закон о запрете так называемых "треш-стримов" после недавнего случая с блогером Reeflay. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:34
2020-12-16T11:40
валентина матвиенко
алексей пушков
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Совете Федерации решили разработать закон о запрете так называемых "треш-стримов" после недавнего случая с блогером Reeflay. Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков. "Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти "треш-стримы" как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно", — сказал он.Ранее схожую точку зрения высказывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики и общественники.Второго декабря во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетникова) выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время трансляция не прерывалась. Подруга погибшей рассказал СМИ, что девушка долгое время принимала наркотики и злоупотребляла алкоголем. У погибшей обнаружили скрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки. Решетников находится в СИЗО, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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валентина матвиенко, алексей пушков, совет федерации рф, общество

Совфед планирует законодательно запретить "треш-стримы"

10:34 16.12.2020 (обновлено: 11:40 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Совете Федерации решили разработать закон о запрете так называемых "треш-стримов" после недавнего случая с блогером Reeflay.

"Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу", — заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании.

Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков. "Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти "треш-стримы" как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно", — сказал он.
Ранее схожую точку зрения высказывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики и общественники.
Второго декабря во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетникова) выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время трансляция не прерывалась.
Подруга погибшей рассказал СМИ, что девушка долгое время принимала наркотики и злоупотребляла алкоголем. У погибшей обнаружили скрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки. Решетников находится в СИЗО, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
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