https://ria.ru/20201216/internet-1589441976.html

Совфед планирует законодательно запретить "треш-стримы"

Совфед планирует законодательно запретить "треш-стримы"

В Совете Федерации решили разработать закон о запрете так называемых "треш-стримов" после недавнего случая с блогером Reeflay. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:34

2020-12-16T10:34

2020-12-16T11:40

валентина матвиенко

алексей пушков

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Совете Федерации решили разработать закон о запрете так называемых "треш-стримов" после недавнего случая с блогером Reeflay. Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков. "Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти "треш-стримы" как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно", — сказал он.Ранее схожую точку зрения высказывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики и общественники.Второго декабря во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетникова) выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время трансляция не прерывалась. Подруга погибшей рассказал СМИ, что девушка долгое время принимала наркотики и злоупотребляла алкоголем. У погибшей обнаружили скрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки. Решетников находится в СИЗО, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

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валентина матвиенко, алексей пушков, совет федерации рф, общество