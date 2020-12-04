https://ria.ru/20201204/zapret-1587705779.html

Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"

Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести тотальный запрет на "демонстрацию насилия", в частности – на "трэш-стримы", а организаторам подобных видео -... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:25

2020-12-04T16:25

2020-12-04T16:25

андрей липов

василий власов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести тотальный запрет на "демонстрацию насилия", в частности – на "трэш-стримы", а организаторам подобных видео - давать "реальные тюремные сроки".В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.СК предъявил блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следствие будет просить суд о его аресте. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома."Подобные видео не должны распространяться вообще, а организаторы, если установлен факт насилия или публичного преднамеренного издевательства - должны получать реальные тюремные сроки", - также предложил лидер ЛДПР.Ранее депутат от фракции ЛДПР Василий Власов попросил Google установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил Роскомнадзору заняться этим вопросом в рамках рабочей группы. Соответствующие обращения парламентарий направил руководителю российского подразделения Google Дэвиду Снэддону и главе Роскомнадзора Андрею Липову.

https://ria.ru/20201204/dopros-1587695751.html

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андрей липов, василий власов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество