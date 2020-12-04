Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести тотальный запрет на "демонстрацию насилия", в частности – на "трэш-стримы", а организаторам подобных видео - давать "реальные тюремные сроки".
В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.
СК предъявил блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следствие будет просить суд о его аресте. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.
"Должен быть тотальный запрет на демонстрацию насилия. Известный случай на днях - девушку заморозили на улице до смерти. Это кричащая история. Она не просто случайно погибла, а все это было сделано в намеренной, демонстративной форме, все в прямом эфире, с обсасыванием деталей. Это настоящий садизм", - заявил Жириновский в своем Telegram-канале в пятницу, пост был озаглавлен "О трэш-стримах".
"Подобные видео не должны распространяться вообще, а организаторы, если установлен факт насилия или публичного преднамеренного издевательства - должны получать реальные тюремные сроки", - также предложил лидер ЛДПР.
Ранее депутат от фракции ЛДПР Василий Власов попросил Google установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил Роскомнадзору заняться этим вопросом в рамках рабочей группы. Соответствующие обращения парламентарий направил руководителю российского подразделения Google Дэвиду Снэддону и главе Роскомнадзора Андрею Липову.