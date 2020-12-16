Белозерцев рассказал о контактах с зарубежными инвесторами в пандемию
10:14 16.12.2020 (обновлено: 12:03 16.12.2020)
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область, несмотря на пандемию коронавируса, продолжала вести диалог с иностранными инвесторами, в частности, инвестиционный потенциал региона был презентован бизнесу из США и Германии, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"Мы выбираем формат открытого диалога, где успешно презентуем инвестиционный потенциал региона. В этом году, несмотря на пандемию, нам удалось провести два таких мероприятия - с Российско-германской внешнеторговой палатой и Американской торговой палатой", - сказал собеседник агентства.
В частности, по его словам, американский бизнес проявил очень большой интерес к Пензенской области, результатом чего стал новый инвестпроект в сфере сельского хозяйства.
"Сегодня мы ведем активную работу по выстраиванию отношений с торговыми представительствами России в других странах, а также с торговыми палатами иностранных государств в России, именно здесь присутствует большая консолидация крупного мирового бизнеса, который активно ищет площадки для локализации в России. Сегодня нашими партнерами являются Китай, Сингапур, США, Германия, Италия и многие другие европейские страны", - добавил Белозерцев.
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