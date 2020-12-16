https://ria.ru/20201216/dialog-1589438101.html

Белозерцев рассказал о контактах с зарубежными инвесторами в пандемию

Белозерцев рассказал о контактах с зарубежными инвесторами в пандемию

Пензенская область, несмотря на пандемию коронавируса, продолжала вести диалог с иностранными инвесторами, в частности, инвестиционный потенциал региона был... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:14

2020-12-16T10:14

2020-12-16T12:03

пензенская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иван белозерцев

сингапур (страна)

пензенская область

италия

сша

экономика

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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область, несмотря на пандемию коронавируса, продолжала вести диалог с иностранными инвесторами, в частности, инвестиционный потенциал региона был презентован бизнесу из США и Германии, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.В частности, по его словам, американский бизнес проявил очень большой интерес к Пензенской области, результатом чего стал новый инвестпроект в сфере сельского хозяйства."Сегодня мы ведем активную работу по выстраиванию отношений с торговыми представительствами России в других странах, а также с торговыми палатами иностранных государств в России, именно здесь присутствует большая консолидация крупного мирового бизнеса, который активно ищет площадки для локализации в России. Сегодня нашими партнерами являются Китай, Сингапур, США, Германия, Италия и многие другие европейские страны", - добавил Белозерцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201212/vykhodnoy-1588912547.html

сингапур (страна)

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, сингапур (страна), пензенская область, италия, сша, экономика