https://ria.ru/20201216/belozertsev-1589441344.html

Иван Белозерцев: регион готов к массовой вакцинации от коронавируса

Иван Белозерцев: регион готов к массовой вакцинации от коронавируса

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в Пензенской области, что позволило региону начать поэтапное сокращение... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:00

2020-12-16T12:00

2020-12-16T12:00

интервью

пензенская область

коронавирус в россии

иван белозерцев

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Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в Пензенской области, что позволило региону начать поэтапное сокращение инфекционных коек, не переводить школы на дистанционное обучение и не ужесточать ограничительные меры, заявил губернатор Иван Белозерцев. В интервью РИА Новости он рассказал о ходе вакцинации от COVID-19, отсутствии дефицита лекарств и продовольствия, о шагах по снижению коммерческого долга области, интересе американского бизнеса к региону, а также о том, как стоит отпраздновать этот Новый год.– Иван Александрович, как вы оцениваете на сегодня ситуацию с коронавирусом в регионе? Сколько развернуто коек, и какова доля свободного коечного фонда? Какой охват тестированием населения?– В Пензенской области отмечается стабилизация эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В связи со спадом заболеваемости в регионе началось поэтапное сокращение инфекционных коек для пациентов с COVID-19. В настоящее время освободили 100 коек, которые были развернуты на базе Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больниц.В целом в 20 медицинских организациях области развернуто более 2,6 тысячи инфекционных коек. В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный коечный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно. Коэффициент тестирования на новую коронавирусную инфекцию составляет 257,85 на 100 тысяч населения при нормативном показателе 214 на 100 тысяч. Также мы приступили к вакцинации от COVID-19 в первую очередь медицинских работников, учителей и социальных работников – тех, кто сегодня находится в группе риска. Уже с начала следующего года ожидается, что будут поступать большие партии вакцины для вакцинации всех граждан, которые пожелают привиться. Система здравоохранения Пензенской области к этому готова.– Какова ситуация с обеспечением лекарствами в стационарах и амбулаторных пациентов? Все ли обеспечены, какие есть проблемы?– Организация лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионах – важнейший вопрос, которому огромное значение уделяют президент РФ Владимир Владимирович Путин и правительство РФ. Очень большие финансовые средства поступают в Пензенский регион на систему здравоохранения, которые направлены на борьбу с COVID-19. В учреждениях здравоохранения сформирован запас лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Что касается больных с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, то за счет средств регионального и федерального бюджетов препараты получили уже более 4,6 тысячи пациентов.– Дефицит лекарств в аптеках, в том числе тех, что применяются для лечения пациентов с коронавирусом, ощутили во многих регионах России, Пензенская область не стала исключением. Какова сейчас ситуация, когда лекарства будут в свободной продаже, как и прежде?– Да, с октября 2020 года в аптечных организациях в целом по стране, в том числе и в нашем регионе, наблюдался дефицит некоторых лекарственных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции. При анализе ситуации было установлено, что причинами ажиотажного спроса являются не только значительный рост количества заболевших, но и создание запасов лекарств населением впрок, отпуск из аптек рецептурных лекарств без рецепта врача, а также проблемы при работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов в связи с новыми требованиями по маркировке. Но на сегодняшний день по результатам мониторинга в розничных аптеках дефицита лекарственных препаратов не наблюдается.– Регион с июля находится на третьем этапе снятия ограничений, несмотря на вторую волну коронавируса. Запрещены массовые мероприятия, но общепит, кинотеатры, театры, музеи и библиотеки, магазины, образовательные учреждения работают. Достаточно ли уже введенных ограничений или возможны ужесточения?– С самого начала пандемии я всегда относился с осторожностью к введению ограничительных мер, советовался с Роспотребнадзором. Сейчас вижу, что мы поступали правильно, предприятия не останавливали работу более чем на 10 дней, необходимые профилактические меры там соблюдаются. Что касается ужесточения мер, то я не склонен их ужесточать, если эпидемиологическая ситуация это будет позволять. Главное – соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, и я думаю, что такие меры не понадобятся. После Нового года будем анализировать ситуацию.– В отличие от многих регионов Пензенская область не стала после осенних каникул, пусть и удлиненных, переводить на дистанционный режим все школы. Почему? Какой процент педагогических работников в настоящее время находятся на больничном, в том числе в связи с заболеванием COVID-19, какая динамика наблюдается после выхода с каникул?– Оснований для перехода на дистанционное обучение на сегодняшний день нет. В настоящее время 6,3% педагогических работников находятся на больничном с ОРВИ и 1,1% – с заболеванием COVID-19. После выхода с каникул заболеваемость среди педагогов коронавирусной инфекцией находится в диапазоне 1%.При установлении фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией или росте сезонной заболеваемости ОРВИ решение о переходе на дистанционное обучение принимается точечно по каждой школе или классу. С 28 декабря до 10 января мы объявим зимние каникулы, и если ситуация останется на текущем уровне, то сразу после каникул дети продолжат обучение в очном режиме.– В период пандемии в очередной раз проявилось желание людей запастись продуктами впрок. Насколько регион сам себя обеспечивает основными продуктами? Есть ли реальные предпосылки для дефицита каких-либо продуктов, например, в случае ухудшения ситуации с COVID-19?– Пензенская область является регионом с высокоразвитым агропромышленным комплексом от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и выпуска продуктов питания до реализации потребителям. Наш регион – крупный производитель продуктов питания, он относится к тем регионам России, которые не только полностью обеспечивают себя основными продуктами питания, но и поставляют продукцию за пределы страны.Существующие запасы достаточны для удовлетворения спроса на продукты питания первой необходимости. В торговых сетях обеспеченность запасами товаров длительного хранения рассчитана на 30-40 дней, скоропортящимися — на 10-15 дней. Ажиотажного спроса на продукты питания первой необходимости не наблюдается.– Какие планируются изменения в праздновании Нового года в регионе относительно доковидных лет?– Я призываю жителей области в этом году проявить осторожность, Новый год отмечать в семейном кругу, чтобы как можно меньшее число людей собиралось за общим столом. Тогда нам удастся не допустить ухудшения ситуации.– В сентябре в Москве состоялся брифинг Американской торговой палаты в России (AmCham) с Пензенской областью, где состоялась презентация инвестиционных возможностей региона. Проявил ли интерес американский бизнес и к каким проектам или направлениям?– Да, американский бизнес проявил очень большой интерес к Пензенской области. Мероприятие прошло успешно, и уже сегодня мы имеем один новый инвестиционный проект ГК "Агротерра" в области сельского хозяйства, а именно строительство инфраструктуры с целью подработки семян и испытания технологий в области семеноводства. Компания уже вложила в экономику региона порядка 2,9 миллиарда рублей и создала 200 рабочих мест. Дальше – новые инвестиции и новое развитие.Сегодня мы ведем активную работу по выстраиванию отношений с торговыми представительствами России в других странах, а также с торговыми палатами иностранных государств в России, именно здесь присутствует большая консолидация крупного мирового бизнеса, который активно ищет площадки для локализации в России. Сегодня нашими партнерами являются Китай, Сингапур, США, Германия, Италия и многие другие европейские страны. Мы выбираем формат открытого диалога, где успешно презентуем инвестиционный потенциал региона. В этом году, несмотря на пандемию, нам удалось провести два таких мероприятия – с Российско-германской внешнеторговой палатой и Американской торговой палатой.– Мы с вами ранее обсуждали, что "Транснефть-Дружба" на фоне пандемии коронавируса перенесла на декабрь начало строительства магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области. Будет ли этот срок выдержан?– Сейчас строительно-монтажные работы уже начались. Строительство обхода Кузнецка АО "Транснефть-Дружба" планирует завершить: для нефтепродуктопровода "Уфа-Западное направление" – в 2022 году, для нефтепровода "Куйбышев-Унеча-2" – в 2023 году.– Торговое представительство Пензенской области в январе этого года было создано в китайском городе Сиань в провинции Шэньси, чтобы помогать пензенским предпринимателям. Работает ли оно еще?– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции формат работы представительства изменился, отменились многие очные мероприятия. Сейчас в режиме онлайн для наших компаний подбираются потенциальные партнеры, решаются вопросы поставки продукции и заключения контрактов. Надеюсь, что в следующем году мы сможем скорректировать план работы представительства, результатом чего станут новые экспортные контракты и совместные инвестиционные проекты.– Около пяти месяцев назад в режиме видеоконференции вы общались с Владимиром Путиным, в том числе просили поддержать модернизацию Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко. Поступила ли помощь из федерального центра?– Для включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021 год в министерство здравоохранения России нами направлена заявка на реконструкцию корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже стационарного отделения скорой медицинской помощи Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко, стоимость проекта 226,5 миллиона рублей. Ожидаем решения по этой заявке.– Также президент указывал на сокращение численности постоянного населения области. Какие меры предпринимаются для исправления ситуации?– Действительно, в 2020 году в Пензенской области регистрируется существенный прирост смертности населения, основной причиной которого является продолжающийся процесс старения населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 30,84%. Только за 2019 год численность жителей Пензенской области старше 80 лет выросла на 3,3 тысячи человек.Росту смертности населения Пензенской области в 2020 году также способствует эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции.Причины нам известны, стабилизировать ситуацию призваны исполнение задач в рамках национального проекта "Демография" и дополнительный комплекс мероприятий по сокращению смертности населения.– Глава государства отмечал, что в Пензенской области более 50% долговой нагрузки составляют коммерческие кредиты. Какие шаги предприняло правительство области, чтобы заместить банковские кредиты бюджетными?– Государственный долг Пензенской области на 1 декабря составил 20 миллиардов рублей. В его структуре коммерческие кредиты занимают 11 миллиардов рублей, или 55% от объема долга. Объем банковских кредитов по итогам 2020 года сохранится на уровне 2019 года, но проведена работа по их рефинансированию на более выгодных условиях, ставки снижены с 7,5%-8,22% до 5,25%-7% годовых, обеспечен равномерный график возврата долга. Идет поступательное снижение уровня коммерческого долга. На 2021 год предусмотрено сокращение задолженности по банковским кредитам на 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589048517.html

https://ria.ru/20201201/lekarstva-1587157363.html

https://sn.ria.ru/20201215/obrazovanie-1589193432.html

https://ria.ru/20201202/transport-1587422976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, коронавирус в россии, иван белозерцев