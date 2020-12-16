https://ria.ru/20201216/deti-1589554253.html

Омбудсмен рассказала о детях, попавших в заложники в Петербурге

Омбудсмен рассказала о детях, попавших в заложники в Петербурге

Шестеро детей, которые были госпитализированы после того, как в конце ноября их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:48

2020-12-16T17:48

2020-12-16T17:48

захват заложников в колпино

колпинский район

архангельск

колпино

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Шестеро детей, которые были госпитализированы после того, как в конце ноября их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, переведены в социальное учреждение, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Громкая история произошла в Колпино 24 ноября, когда пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Суд арестовал его на два месяца. Мужчина является биологическим отцом троих из шести детей."Одиннадцатого декабря дети из ДГБ №22 были переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Дети там проживают в "двухкомнатной квартире", старшие пошли в свою школу, малыши готовятся в детский сад", - рассказал собеседник агентства."Мама по графику выходных дней на работе приходит со старшими делать уроки, малышей планирует забирать на выходные домой. На каникулы старшие определены в лагерь", - добавил он.Ранее Митянина сообщала, что детей временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье.

https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586154634.html

колпинский район

архангельск

колпино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, колпинский район, архангельск, колпино, общество