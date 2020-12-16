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Омбудсмен рассказала о детях, попавших в заложники в Петербурге
Омбудсмен рассказала о детях, попавших в заложники в Петербурге
Шестеро детей, которые были госпитализированы после того, как в конце ноября их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:48
2020-12-16T17:48
захват заложников в колпино
колпинский район
архангельск
колпино
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Шестеро детей, которые были госпитализированы после того, как в конце ноября их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, переведены в социальное учреждение, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Громкая история произошла в Колпино 24 ноября, когда пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Суд арестовал его на два месяца. Мужчина является биологическим отцом троих из шести детей."Одиннадцатого декабря дети из ДГБ №22 были переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Дети там проживают в "двухкомнатной квартире", старшие пошли в свою школу, малыши готовятся в детский сад", - рассказал собеседник агентства."Мама по графику выходных дней на работе приходит со старшими делать уроки, малышей планирует забирать на выходные домой. На каникулы старшие определены в лагерь", - добавил он.Ранее Митянина сообщала, что детей временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье.
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колпинский район
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захват заложников в колпино, колпинский район, архангельск, колпино, общество

Омбудсмен рассказала о детях, попавших в заложники в Петербурге

17:48 16.12.2020
 
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинСотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей
Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Шестеро детей, которые были госпитализированы после того, как в конце ноября их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, переведены в социальное учреждение, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Громкая история произошла в Колпино 24 ноября, когда пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Суд арестовал его на два месяца. Мужчина является биологическим отцом троих из шести детей.
"Одиннадцатого декабря дети из ДГБ №22 были переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Дети там проживают в "двухкомнатной квартире", старшие пошли в свою школу, малыши готовятся в детский сад", - рассказал собеседник агентства.
"Мама по графику выходных дней на работе приходит со старшими делать уроки, малышей планирует забирать на выходные домой. На каникулы старшие определены в лагерь", - добавил он.
Ранее Митянина сообщала, что детей временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье.
Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:32
У нескольких детей, взятых в заложники в Петербурге, обнаружили ссадины
 
Захват заложников в КолпиноКолпинский районАрхангельскКолпиноОбщество
 
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