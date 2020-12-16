Омбудсмен рассказала о детях, попавших в заложники в Петербурге
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинСотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Шестеро детей, которые были госпитализированы после того, как в конце ноября их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, переведены в социальное учреждение, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Громкая история произошла в Колпино 24 ноября, когда пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Суд арестовал его на два месяца. Мужчина является биологическим отцом троих из шести детей.
"Одиннадцатого декабря дети из ДГБ №22 были переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Дети там проживают в "двухкомнатной квартире", старшие пошли в свою школу, малыши готовятся в детский сад", - рассказал собеседник агентства.
"Мама по графику выходных дней на работе приходит со старшими делать уроки, малышей планирует забирать на выходные домой. На каникулы старшие определены в лагерь", - добавил он.
Ранее Митянина сообщала, что детей временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье.