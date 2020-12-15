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Врач рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном
Врач рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном
Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:16
2020-12-15T02:16
2020-12-15T02:16
мария игнатова
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смартфоны
здоровье
сон
технологии
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние. Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему опасно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем угрожают тем, кто не расстается со смартфоном ни на минуту.Она указала, что наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако достоверных данных о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм человека на сегодняшний день нет.Опаснее всего для здоровья взрослых и детей является использовать смартфоны в темное время суток.Она добавила, что тем, у кого есть зависимость от смартфона, стоит держать его на достаточном удалении от места сна и отдыха, не подключенным к электросети.
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мария игнатова, россия, смартфоны, здоровье, сон, технологии, общество
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов
и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние. Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм
", почему опасно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем угрожают тем, кто не расстается со смартфоном ни на минуту.
"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", – перечисляет врач.
Она указала, что наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако достоверных данных о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм человека на сегодняшний день нет.
Опаснее всего для здоровья взрослых и детей является использовать смартфоны в темное время суток.
"Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", – пояснила Игнатова.
Она добавила, что тем, у кого есть зависимость от смартфона, стоит держать его на достаточном удалении от места сна и отдыха, не подключенным к электросети.