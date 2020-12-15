https://ria.ru/20201215/son-1589237481.html

Врач рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном

Врач рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном

Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T02:16

2020-12-15T02:16

2020-12-15T02:16

мария игнатова

россия

смартфоны

здоровье

сон

технологии

общество

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние. Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему опасно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем угрожают тем, кто не расстается со смартфоном ни на минуту.Она указала, что наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако достоверных данных о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм человека на сегодняшний день нет.Опаснее всего для здоровья взрослых и детей является использовать смартфоны в темное время суток.Она добавила, что тем, у кого есть зависимость от смартфона, стоит держать его на достаточном удалении от места сна и отдыха, не подключенным к электросети.

https://ria.ru/20201125/budilnik-1586189770.html

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2020

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мария игнатова, россия, смартфоны, здоровье, сон, технологии, общество