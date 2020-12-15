Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/shtraf-1589323958.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках
В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках
Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:06
2020-12-15T14:06
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч рублей за предоставление недостоверных документов для проведения госзакупок, следует из базы данных ГД."Введение административной ответственности для недобросовестных участников государственных и муниципальных закупок позволит под угрозой привлечения к такой ответственности минимизировать их участие в закупках для государственных и муниципальных, и, соответственно, увеличить эффективность при расходовании средств бюджетов всех уровней и будет способствовать созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок", - говорится в пояснительной записке.Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьей 7.30.1 "Предоставление недостоверных документов (их копий) и информации в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд".Согласно законопроекту, предоставление недостоверных сведений и документов юрлицом или ИП "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей".
https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, единая россия, общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках

14:06 15.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч рублей за предоставление недостоверных документов для проведения госзакупок, следует из базы данных ГД.
"Введение административной ответственности для недобросовестных участников государственных и муниципальных закупок позволит под угрозой привлечения к такой ответственности минимизировать их участие в закупках для государственных и муниципальных, и, соответственно, увеличить эффективность при расходовании средств бюджетов всех уровней и будет способствовать созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьей 7.30.1 "Предоставление недостоверных документов (их копий) и информации в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд".
Согласно законопроекту, предоставление недостоверных сведений и документов юрлицом или ИП "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей".
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:49
Власти планируют увеличить долю отечественного ПО в госзакупках
 
Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Российские ученые разработали новую конструкцию трубопроводного клапана
08:58Кузбасс получит еще 55,2 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
Лента новостейМолния