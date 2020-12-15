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В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках
В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках
Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:06
2020-12-15T14:06
2020-12-15T14:06
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч рублей за предоставление недостоверных документов для проведения госзакупок, следует из базы данных ГД."Введение административной ответственности для недобросовестных участников государственных и муниципальных закупок позволит под угрозой привлечения к такой ответственности минимизировать их участие в закупках для государственных и муниципальных, и, соответственно, увеличить эффективность при расходовании средств бюджетов всех уровней и будет способствовать созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок", - говорится в пояснительной записке.Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьей 7.30.1 "Предоставление недостоверных документов (их копий) и информации в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд".Согласно законопроекту, предоставление недостоверных сведений и документов юрлицом или ИП "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей".
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госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Член комитета Госдумы
по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия
") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч рублей за предоставление недостоверных документов для проведения госзакупок, следует из базы данных ГД.
"Введение административной ответственности для недобросовестных участников государственных и муниципальных закупок позволит под угрозой привлечения к такой ответственности минимизировать их участие в закупках для государственных и муниципальных, и, соответственно, увеличить эффективность при расходовании средств бюджетов всех уровней и будет способствовать созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьей 7.30.1 "Предоставление недостоверных документов (их копий) и информации в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд".
Согласно законопроекту, предоставление недостоверных сведений и документов юрлицом или ИП "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей".