https://ria.ru/20201215/shtraf-1589323958.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках

В Госдуму внесли проект о штрафах за ложные документы при госзакупках

Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:06

2020-12-15T14:06

2020-12-15T14:06

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Юрий Березуцкий ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 300 тысяч рублей за предоставление недостоверных документов для проведения госзакупок, следует из базы данных ГД."Введение административной ответственности для недобросовестных участников государственных и муниципальных закупок позволит под угрозой привлечения к такой ответственности минимизировать их участие в закупках для государственных и муниципальных, и, соответственно, увеличить эффективность при расходовании средств бюджетов всех уровней и будет способствовать созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок", - говорится в пояснительной записке.Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьей 7.30.1 "Предоставление недостоверных документов (их копий) и информации в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд".Согласно законопроекту, предоставление недостоверных сведений и документов юрлицом или ИП "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей".

https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html

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госдума рф, единая россия, общество