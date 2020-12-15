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https://ria.ru/20201215/shestvie-1589386147.html
В Ереване завершилось шествие противников Пашиняна
В Ереване завершилось шествие противников Пашиняна
Шествие оппозиции в Ереване, участники которого требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершилось, один из координаторов акции, представитель... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:02
2020-12-15T19:02
беспорядки в ереване
дашнакцутюн
никол пашинян
ильхам алиев
москва
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Шествие оппозиции в Ереване, участники которого требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершилось, один из координаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что в среду будет организовано новое шествие и оппозиция потребует от прокуратуры задержания главы правительства."Завтра мы проведем очередное шествие. Мы пройдем к зданиям полиции, Службы национальной безопасности и прокуратуры. Перед зданием прокуратуры мы потребуем предъявить Пашиняну обвинение по статье "измена" и задержать его", - сказал Ишханян, подводя итоги прошедшей во вторник акции.По его словам, Пашиняну на должности премьера "остались считанные дни". "Если Пашинян не покинет свой пост добровольно, то мы лишим его этого поста. Наш лозунг - "Новый год без Никола", - сказал Ишханян, добавив, что акции протеста будут проводиться каждый день.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201215/pashinyan-1589351450.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/pashinyan-1589090061.html
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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире

В Ереване завершилось шествие противников Пашиняна

19:02 15.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции в Ереване
Участники акции протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Шествие оппозиции в Ереване, участники которого требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершилось, один из координаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что в среду будет организовано новое шествие и оппозиция потребует от прокуратуры задержания главы правительства.
"Завтра мы проведем очередное шествие. Мы пройдем к зданиям полиции, Службы национальной безопасности и прокуратуры. Перед зданием прокуратуры мы потребуем предъявить Пашиняну обвинение по статье "измена" и задержать его", - сказал Ишханян, подводя итоги прошедшей во вторник акции.
Глава правительства Армении Карен Карапетян - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 15:59
Экс-премьер Армении Карапетян надеется, что Пашинян уйдет в отставку
По его словам, Пашиняну на должности премьера "остались считанные дни". "Если Пашинян не покинет свой пост добровольно, то мы лишим его этого поста. Наш лозунг - "Новый год без Никола", - сказал Ишханян, добавив, что акции протеста будут проводиться каждый день.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 12:17
Пашинян назвал условие для отставки с поста премьера Армении
 
Беспорядки в ЕреванеДашнакцутюнНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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