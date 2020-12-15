https://ria.ru/20201215/rostelekom-1589265385.html

В работе "Ростелекома" произошел сбой

В работе "Ростелекома" произошел сбой

В работе телекоммуникационной компании "Ростелеком" произошел сбой, сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:22

2020-12-15T10:22

2020-12-15T10:22

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В работе телекоммуникационной компании "Ростелеком" произошел сбой, сообщает портал Downdetector.На сайте отмечается, что проблемы возникли у жителей Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Омска, Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода. Больше всего пользователи жалуются на недоступность интернета: 94 процента, еще два процента — на работу телефона, и два — на работу ТВ.Пользователи Twitter также сообщают о проблемах в работе Ростелекома.

https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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