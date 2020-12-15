https://ria.ru/20201215/razborki-1589367138.html

Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"

Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"

Депутат Верховной рады и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:12

2020-12-15T17:12

2020-12-15T17:12

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партия "слуга народа"

ситуация на украине

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок".Негодование политика вызвали российские санкции, куда на днях внесли ряд деятелей из "Слуги народа"."Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". <…> На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. <…> Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", — сказал он в эфире украинского телеканала "Наш".Шевченко также выразил мнение, что санкции могут "поставить крест" на партии в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу.Российское правительство ранее утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал экс-президент Украины Петр Порошенко.

https://ria.ru/20201215/slabee-1589340539.html

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россия, партия "слуга народа", ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире