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Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"
Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"
Депутат Верховной рады и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:12
2020-12-15T17:12
россия
партия "слуга народа"
ситуация на украине
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок".Негодование политика вызвали российские санкции, куда на днях внесли ряд деятелей из "Слуги народа"."Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". &lt;…&gt; На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. &lt;…&gt; Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", — сказал он в эфире украинского телеканала "Наш".Шевченко также выразил мнение, что санкции могут "поставить крест" на партии в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу.Российское правительство ранее утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал экс-президент Украины Петр Порошенко.
https://ria.ru/20201215/slabee-1589340539.html
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россия, партия "слуга народа", ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"

17:12 15.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДелегат на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Делегат на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок".
Негодование политика вызвали российские санкции, куда на днях внесли ряд деятелей из "Слуги народа".
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"Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". <…> На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. <…> Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", — сказал он в эфире украинского телеканала "Наш".
Шевченко также выразил мнение, что санкции могут "поставить крест" на партии в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу.
Российское правительство ранее утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал экс-президент Украины Петр Порошенко.
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