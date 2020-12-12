https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588872101.html

Правительство расширило санкционный список в отношении Украины

Правительство расширило санкционный список в отношении Украины

Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T02:04

2020-12-12T02:04

2020-12-12T02:05

россия

петр порошенко

михаил мишустин

снг

украина

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" ... изменения, изложив его в редакции, согласно приложению", - говорится в документе.Сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования - 11 декабря.В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.Специальные экономические мерыВ ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики, например, на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.Отношения между Москвой и КиевомЭкономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.С 1 января 2016 года правительство РФ ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Летом 2019 года вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Кроме того, Москва запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви. Такие меры приняты в ответ на продление Киевом действия пошлин на ввоз товаров из России.При этом в Москве не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев сделает так же.

https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578475868.html

https://ria.ru/20190803/1557123516.html

россия

украина

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россия, петр порошенко, михаил мишустин, снг, украина, в мире