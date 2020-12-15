https://ria.ru/20201215/prezident-1589250141.html

В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США

В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США

Россия уважает выбор американских граждан и готова работать с тем президентом, которого выбрали избиратели, заявил РИА Новости во вторник член международного... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:04

2020-12-15T08:04

2020-12-15T08:25

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

сергей цеков

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россия уважает выбор американских граждан и готова работать с тем президентом, которого выбрали избиратели, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, отметив, что хорошие отношения с Россией в интересах Вашингтона.По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Комментируя победу Байдена, Цеков призвал не делать прогнозы, какими будут отношения Москвы и Вашингтона, а дождаться от "нового главы Белого дома реальных дел".В то же время политик отметил, что "хорошие отношения с РФ в интересах США".

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сергей цеков, совет федерации рф, в мире