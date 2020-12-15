https://ria.ru/20201215/podozrenie-1589301250.html

Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми

Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми

Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:31

2020-12-15T12:31

2020-12-15T12:31

гумвд

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 11 декабря в полицию Всеволожского района обратилась женщина, заявившая о действиях сексуального характера в отношении своей девятилетней внучки. На следующий день о похожем случае сообщила другая женщина. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в деревне Лесколово, он жил в одном подъезде с одной из пострадавших.

https://ria.ru/20201215/uchitel-1589253043.html

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия