https://ria.ru/20201215/podozrenie-1589301250.html
Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми
Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми
Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:31
2020-12-15T12:31
2020-12-15T12:31
гумвд
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 11 декабря в полицию Всеволожского района обратилась женщина, заявившая о действиях сексуального характера в отношении своей девятилетней внучки. На следующий день о похожем случае сообщила другая женщина. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в деревне Лесколово, он жил в одном подъезде с одной из пострадавших.
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