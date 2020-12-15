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Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми
Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми
Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:31
2020-12-15T12:31
гумвд
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 11 декабря в полицию Всеволожского района обратилась женщина, заявившая о действиях сексуального характера в отношении своей девятилетней внучки. На следующий день о похожем случае сообщила другая женщина. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в деревне Лесколово, он жил в одном подъезде с одной из пострадавших.
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всеволожский район
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гумвд, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Ростовчанина задержали по подозрению в надругательстве над детьми

12:31 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими задержан житель Ростовской области, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 11 декабря в полицию Всеволожского района обратилась женщина, заявившая о действиях сексуального характера в отношении своей девятилетней внучки. На следующий день о похожем случае сообщила другая женщина. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в деревне Лесколово, он жил в одном подъезде с одной из пострадавших.
 
ГУМВДВсеволожский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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