В России могут появиться пляжи для отдыха с животными
09:52 15.12.2020 (обновлено: 10:55 15.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Ранее думский комитет попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.
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Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50% граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.
"МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными", - говорится в ответе ведомства.
В ведомстве пояснили, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфортному пребыванию других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.
Однако, отмечается в документе, правила не ограничивают возможность нахождения граждан с домашними животными на берегу водных объектов, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.
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