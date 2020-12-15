Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201215/plyazh-1589260841.html
В России могут появиться пляжи для отдыха с животными
В России могут появиться пляжи для отдыха с животными
МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:52
2020-12-15T10:55
туризм
туризм
новости - туризм
евгений зиничев
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир бурматов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/145791/56/1457915639_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_1e1b7262d0df1d9e817b4b8c97c2f3ed.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.Ранее думский комитет попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50% граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.В ведомстве пояснили, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфортному пребыванию других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.Однако, отмечается в документе, правила не ограничивают возможность нахождения граждан с домашними животными на берегу водных объектов, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.
https://ria.ru/20190617/1555586514.html
https://ria.ru/20190620/1555704587.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/145791/56/1457915639_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9a7d72a1a46ab80d554d8a804c30fbfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, евгений зиничев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир бурматов, общество

В России могут появиться пляжи для отдыха с животными

09:52 15.12.2020 (обновлено: 10:55 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Ранее думский комитет попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 17.06.2019
17 июня 2019, 08:00Туризм
Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах
Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50% граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.
"МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными", - говорится в ответе ведомства.
В ведомстве пояснили, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфортному пребыванию других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.
Однако, отмечается в документе, правила не ограничивают возможность нахождения граждан с домашними животными на берегу водных объектов, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.
Собака вытаскивает из воды условно пострадавшего в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 20.06.2019
20 июня 2019, 11:00
Сачком и петлей: как животных в Москве спасают из воды
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕвгений ЗиничевГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир БурматовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния