https://ria.ru/20201215/plyazh-1589260841.html

В России могут появиться пляжи для отдыха с животными

В России могут появиться пляжи для отдыха с животными

МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:52

2020-12-15T09:52

2020-12-15T10:55

туризм

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новости - туризм

евгений зиничев

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.Ранее думский комитет попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50% граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.В ведомстве пояснили, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфортному пребыванию других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.Однако, отмечается в документе, правила не ограничивают возможность нахождения граждан с домашними животными на берегу водных объектов, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.

https://ria.ru/20190617/1555586514.html

https://ria.ru/20190620/1555704587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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туризм, новости - туризм, евгений зиничев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир бурматов, общество