https://ria.ru/20201105/plyazh-1583130016.html

В Госдуме предложили разрешить посещать пляжи с питомцами

В Госдуме предложили разрешить посещать пляжи с питомцами

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:06

2020-11-05T11:06

2020-11-05T12:58

туризм

туризм

новости - туризм

евгений зиничев

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50 процентов граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.

https://ria.ru/20180824/1527185220.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, евгений зиничев, владимир бурматов, общество