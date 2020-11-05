https://ria.ru/20201105/plyazh-1583130016.html
В Госдуме предложили разрешить посещать пляжи с питомцами
В Госдуме предложили разрешить посещать пляжи с питомцами
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:06
2020-11-05T11:06
2020-11-05T12:58
туризм
туризм
новости - туризм
евгений зиничев
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50 процентов граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.
https://ria.ru/20180824/1527185220.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, евгений зиничев, владимир бурматов, общество
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил МЧС внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами.
Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова
было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву
, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас внести изменения в правила пользования пляжами в Российской Федерации в части установления возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха на пляже для граждан, которые посещают такие места с домашними животными", — говорится в письме.
Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В то же время, отмечается в письме, в России более 50 процентов граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляж, ограничивает их права и законные интересы. Это, по мнению Бурматова, особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.
"Таким образом, для рекреационной привлекательности территорий все большую значимость приобретают места, где граждане могут находиться со своими домашними животными. Аналогичная практика есть в целом ряде стран... В этой связи представляется целесообразным, не ограничивая прав граждан, которые посещают пляжи вместе со своими питомцами, установить в правилах возможность организации специально отведенных и соответствующим образом оборудованных мест отдыха на пляжах для посетителей с домашними животными, либо отнести принятие соответствующего решения о допуске посетителей с животными к компетенции местных органов власти и владельцев пляжей", — говорится в документе.