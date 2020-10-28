https://ria.ru/20201028/plyazhi-1581983184.html

На пляжи запретят приходить с животными, кроме собак-поводырей

Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые вступают в силу с 1 января 2021... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:03

2020-10-28T19:03

2020-10-28T19:55

туризм

новости - туризм

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154960/51/1549605138_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_46ea130f33d31b9e72e72316b10b0bac.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые вступают в силу с 1 января 2021 года; теперь гражданам запрещается брать с собой к водоему животных, кроме собак-поводырей, соответствующий приказ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации."Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - говорится в тексте приказа "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации".Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Нельзя будет купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, кроме того, нельзя будет заплывать за буйки, а также срывать или притапливать их.Документом устанавливаются обязательные требования не только к посетителям, но и к владельцам пляжей. Так, например, они с 1 июля 2021 года будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей, будут обязаны сообщать в экстренные службы о ЧС.Также, согласно документу, со следующего года на пляжах в зоне купания не должно быть маломерных судов, за исключением спасательных."На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее 2 метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581629099.html

https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество