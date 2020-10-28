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https://ria.ru/20201028/plyazhi-1581983184.html
На пляжи запретят приходить с животными, кроме собак-поводырей
Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые вступают в силу с 1 января 2021... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:03
2020-10-28T19:55
туризм
новости - туризм
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые вступают в силу с 1 января 2021 года; теперь гражданам запрещается брать с собой к водоему животных, кроме собак-поводырей, соответствующий приказ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации."Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - говорится в тексте приказа "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации".Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Нельзя будет купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, кроме того, нельзя будет заплывать за буйки, а также срывать или притапливать их.Документом устанавливаются обязательные требования не только к посетителям, но и к владельцам пляжей. Так, например, они с 1 июля 2021 года будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей, будут обязаны сообщать в экстренные службы о ЧС.Также, согласно документу, со следующего года на пляжах в зоне купания не должно быть маломерных судов, за исключением спасательных."На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее 2 метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581629099.html
https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

На пляжи запретят приходить с животными, кроме собак-поводырей

19:03 28.10.2020 (обновлено: 19:55 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняСобака-поводырь
Собака-поводырь - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые вступают в силу с 1 января 2021 года; теперь гражданам запрещается брать с собой к водоему животных, кроме собак-поводырей, соответствующий приказ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - говорится в тексте приказа "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации".
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Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Нельзя будет купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, кроме того, нельзя будет заплывать за буйки, а также срывать или притапливать их.
Документом устанавливаются обязательные требования не только к посетителям, но и к владельцам пляжей. Так, например, они с 1 июля 2021 года будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей, будут обязаны сообщать в экстренные службы о ЧС.
Также, согласно документу, со следующего года на пляжах в зоне купания не должно быть маломерных судов, за исключением спасательных.
"На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее 2 метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.
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ТуризмНовости - ТуризмЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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