Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/plennye-1589235947.html
Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными
Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными
Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:05
2020-12-15T02:57
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
воздушно-космические силы россии
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891357_94:406:3011:2047_1920x0_80_0_0_0683f46bb18774f2ccd267e5d93ece7e.jpg
АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 14 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном.Ранее сообщалось, что Мурадов две недели вел интенсивные переговоры с Баку и Ереваном об обмене пленными.Он отметил, что под его личным контролем самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек. В свою очередь, азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни."Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - заключил он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201214/plennye-1589232532.html
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891357_487:441:2628:2047_1920x0_80_0_0_b607a4f41394bb3c91ef177e47a57c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам мурадов, воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными

00:05 15.12.2020 (обновлено: 02:57 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 14 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном.
Ранее сообщалось, что Мурадов две недели вел интенсивные переговоры с Баку и Ереваном об обмене пленными.
"Сегодня ... осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех". Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами", - сообщил Мурадов.
Он отметил, что под его личным контролем самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек. В свою очередь, азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни.
"Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - заключил он.
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 23:12Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРустам МурадовВоздушно-космические силы РоссииНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
08:41Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
Лента новостейМолния