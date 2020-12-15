Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными
00:05 15.12.2020 (обновлено: 02:57 15.12.2020)
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 14 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном.
Ранее сообщалось, что Мурадов две недели вел интенсивные переговоры с Баку и Ереваном об обмене пленными.
"Сегодня ... осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех". Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами", - сообщил Мурадов.
Он отметил, что под его личным контролем самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек. В свою очередь, азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни.
"Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - заключил он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.