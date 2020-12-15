https://ria.ru/20201215/plennye-1589235947.html

Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными

Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными

Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T00:05

2020-12-15T00:05

2020-12-15T02:57

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

воздушно-космические силы россии

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

в мире

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АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 14 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном.Ранее сообщалось, что Мурадов две недели вел интенсивные переговоры с Баку и Ереваном об обмене пленными.Он отметил, что под его личным контролем самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек. В свою очередь, азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни."Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - заключил он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201214/plennye-1589232532.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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рустам мурадов, воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире