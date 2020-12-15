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Световые инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году
Световые инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году
Световые инсталляции-гирлянды "Звездное небо" на московских улицах преобразились к Новому году, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента ЖКХ. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:21
2020-12-15T14:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Световые инсталляции-гирлянды "Звездное небо" на московских улицах преобразились к Новому году, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента ЖКХ."На нескольких улицах в самом центре Москвы горожане и гости столицы могут круглый год любоваться "Звездным небом". Это световые инсталляции в виде гирлянд, натянутых между домов. На трёх из них – Никольской, в Камергерском переулке и на Кузнецком мосту украшения на гирляндах меняют в зависимости от сезона или к праздникам. Сейчас столичные коммунальщики поменяли декорации в рамках подготовки Москвы к Новому году и Рождеству", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Никольской шары с разноцветными бабочками заменили на синие шарики, напоминающие большие елочные игрушки. Поменяли украшения и в Камергерском переулке. Там также вместо бабочек повесили золотые гирлянды со светящимися снежинками. Похожие гирлянды украсили к Новому году и улицу Кузнецкий мост. В Столешниковом переулке световые декорации остались прежними – фонарики висят на тросовых растяжках между домами круглый год, независимо от сезона, а Большую Дмитровку, как и раньше, украшают светящиеся инсталляции, напоминающие медуз."Кроме того, в преддверии Нового года "Звёздное небо" появилось на улицах Мясницкая и Ильинка. Для передекорирования улиц и новогодних инсталляций каждый год используются гирлянды, которые уже украшали Москву раньше. Дополнительных закупок не производится. После демонтажа они отправляются на склад АО "ОЭК", где их приводят в порядок, чистят и ремонтируют, чтобы к следующему Новому году они вновь могли радовать жителей и гостей столицы", - дополняется в сообщении.Сообщается, что за обслуживание "Звездного неба" также отвечают специалисты АО "ОЭК". Они ежедневно проверяют световые конструкции, при необходимости проводят ремонт, меняют лампы и восстанавливают геометрию гирлянд.Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы с конца ноября. Как говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году Москву опять украсят новогодними элементами, но дополнительно новые закупаться не будут, столицу украсят тем же, что было в прошлом году.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Световые инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году

14:21 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Световые инсталляции-гирлянды "Звездное небо" на московских улицах преобразились к Новому году, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента ЖКХ.
"На нескольких улицах в самом центре Москвы горожане и гости столицы могут круглый год любоваться "Звездным небом". Это световые инсталляции в виде гирлянд, натянутых между домов. На трёх из них – Никольской, в Камергерском переулке и на Кузнецком мосту украшения на гирляндах меняют в зависимости от сезона или к праздникам. Сейчас столичные коммунальщики поменяли декорации в рамках подготовки Москвы к Новому году и Рождеству", - говорится в сообщении.
Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
1 из 10

Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
2 из 10

Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.

Автомобили возле ЦУМа в Москве, где открылся традиционный новогодний базар
3 из 10

Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
4 из 10

Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
5 из 10

Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
6 из 10

А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
7 из 10

Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Продажа елочных игрушек.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
8 из 10

Продажа елочных игрушек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодние украшения на праздничном базаре.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
9 из 10

Новогодние украшения на праздничном базаре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодний базар в ЦУМе.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
10 из 10

Новогодний базар в ЦУМе.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Продажа елочных игрушек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Новогодние украшения на праздничном базаре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Новогодний базар в ЦУМе.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Отмечается, что на Никольской шары с разноцветными бабочками заменили на синие шарики, напоминающие большие елочные игрушки. Поменяли украшения и в Камергерском переулке. Там также вместо бабочек повесили золотые гирлянды со светящимися снежинками. Похожие гирлянды украсили к Новому году и улицу Кузнецкий мост. В Столешниковом переулке световые декорации остались прежними – фонарики висят на тросовых растяжках между домами круглый год, независимо от сезона, а Большую Дмитровку, как и раньше, украшают светящиеся инсталляции, напоминающие медуз.
"Кроме того, в преддверии Нового года "Звёздное небо" появилось на улицах Мясницкая и Ильинка. Для передекорирования улиц и новогодних инсталляций каждый год используются гирлянды, которые уже украшали Москву раньше. Дополнительных закупок не производится. После демонтажа они отправляются на склад АО "ОЭК", где их приводят в порядок, чистят и ремонтируют, чтобы к следующему Новому году они вновь могли радовать жителей и гостей столицы", - дополняется в сообщении.
Ампир и модернизм: как подсветка Москвы "подбирается" под здания
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Архитектурно-художественная подсветка (АХП) служит для придания особенного, запоминающегося облика городу в вечернее время. Она подчеркивает архитектурные и декоративные особенности жилых домов, памятников культурного наследия, инженерных сооружений и достопримечательностей. Благодаря подсветке, в вечернее время город не только становится безопасным местом для жителей, но и радует их разнообразием цвета и светового оформления.

Как объясняют специалисты ОЭК, при разработке вечернего освещения для конкретного здания учитываются несколько основополагающих факторов: расположение объекта, его роль в городском ансамбле и композиционные особенности, такие как размер, структура, фактура и цвет облицовочных материалов.

Иллюминация на Никольской улице в Москве
1 из 9

Архитектурно-художественная подсветка (АХП) служит для придания особенного, запоминающегося облика городу в вечернее время. Она подчеркивает архитектурные и декоративные особенности жилых домов, памятников культурного наследия, инженерных сооружений и достопримечательностей. Благодаря подсветке, в вечернее время город не только становится безопасным местом для жителей, но и радует их разнообразием цвета и светового оформления.

Как объясняют специалисты ОЭК, при разработке вечернего освещения для конкретного здания учитываются несколько основополагающих факторов: расположение объекта, его роль в городском ансамбле и композиционные особенности, такие как размер, структура, фактура и цвет облицовочных материалов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В рамках создания подсветки ключевую роль также играют расстояние, с которого пешеходы смотрят на объект, и архитектурный стиль постройки. Дизайн освещения, подчеркивают в ОЭК, должен гармонично вписываться как в общий стиль здания, так и в облик города в целом.

В современной Москве для освещения в вечернее время используют светодиодные фасадные светильники. Они достаточно компактны и легко вписываются в оригинальные конструкции фасадов, не нарушая их целостности, безопасны и служат несоизмеримо дольше, чем обычные натриевые лампы. Для освещения городских объектов применяют прожекторные и линейные светильники, которые могут изменять цветность. Таким образом, подсветка становится декоративным элементом в масштабах целого города.

Установка подсветки на Кафедральном соборе Святых Петра и Павла
2 из 9

В рамках создания подсветки ключевую роль также играют расстояние, с которого пешеходы смотрят на объект, и архитектурный стиль постройки. Дизайн освещения, подчеркивают в ОЭК, должен гармонично вписываться как в общий стиль здания, так и в облик города в целом.

В современной Москве для освещения в вечернее время используют светодиодные фасадные светильники. Они достаточно компактны и легко вписываются в оригинальные конструкции фасадов, не нарушая их целостности, безопасны и служат несоизмеримо дольше, чем обычные натриевые лампы. Для освещения городских объектов применяют прожекторные и линейные светильники, которые могут изменять цветность. Таким образом, подсветка становится декоративным элементом в масштабах целого города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев

Индивидуальные концепции цветосветовой среды специалисты создают для значимых архитектурных, ландшафтных и культурных памятников. Они меняются от пространства к пространству и выделяются рядом характерных особенностей.

Например, в границах Садового кольца на фасадах зданий в основном работают светильники золотистого спектра – эта концепция визуально объединяет объекты внутри пространства. А вот в освещении объектов в пределах Бульварного кольца, наоборот, преобладают оттенки нейтрального белого цвета. Эта схема, в частности, служит отсылкой к историческому прошлому Москвы, а именно – к Белому городу, по границам которого и проходит Бульварное кольцо.

Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
3 из 9

Индивидуальные концепции цветосветовой среды специалисты создают для значимых архитектурных, ландшафтных и культурных памятников. Они меняются от пространства к пространству и выделяются рядом характерных особенностей.

Например, в границах Садового кольца на фасадах зданий в основном работают светильники золотистого спектра – эта концепция визуально объединяет объекты внутри пространства. А вот в освещении объектов в пределах Бульварного кольца, наоборот, преобладают оттенки нейтрального белого цвета. Эта схема, в частности, служит отсылкой к историческому прошлому Москвы, а именно – к Белому городу, по границам которого и проходит Бульварное кольцо.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отдельная светоцветовая концепция освещения реализована и на главной центральной улице Москвы – Тверской. Здесь, отмечают в ОЭК, на фасадах исторических зданий установлено специальное оборудование, с помощью которого подсветку фасадов при необходимости можно менять с привычного золотистого на красный, синий или другой оттенок. Обычно палитру освещения изменяют в общегородские выходные или во время масштабных праздников, например, на Новый год или День Победы. Подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей города и к тому же служит дополнительным украшением столицы.

Подсветка зданий в честь Дня борьбы с инсультом
4 из 9

Отдельная светоцветовая концепция освещения реализована и на главной центральной улице Москвы – Тверской. Здесь, отмечают в ОЭК, на фасадах исторических зданий установлено специальное оборудование, с помощью которого подсветку фасадов при необходимости можно менять с привычного золотистого на красный, синий или другой оттенок. Обычно палитру освещения изменяют в общегородские выходные или во время масштабных праздников, например, на Новый год или День Победы. Подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей города и к тому же служит дополнительным украшением столицы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© АО "Объединенная энергетическая компания"

Для освещения фасадов зданий с гармоничными пропорциями, множеством деталей и декоративных элементов специалисты ОЭК используют системы АХП в стиле неоклассицизм. Такая подсветка акцентирует внимание прохожих на сводах и оконных проемах объекта, выгодно подчеркивает его карнизы, балконы и фризы.

Неоклассической системой подсветки, в частности, оборудовано главное здание Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы. Здесь смонтировано 307 осветительных приборов и 440 прожекторов, работающих в естественно белом спектре. Их цветовая температура максимально приближена к свету утреннего и полуденного солнца.

Здание Белорусского вокзала в Москве
5 из 9

Для освещения фасадов зданий с гармоничными пропорциями, множеством деталей и декоративных элементов специалисты ОЭК используют системы АХП в стиле неоклассицизм. Такая подсветка акцентирует внимание прохожих на сводах и оконных проемах объекта, выгодно подчеркивает его карнизы, балконы и фризы.

Неоклассической системой подсветки, в частности, оборудовано главное здание Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы. Здесь смонтировано 307 осветительных приборов и 440 прожекторов, работающих в естественно белом спектре. Их цветовая температура максимально приближена к свету утреннего и полуденного солнца.

© АО "Объединенная энергетическая компания"
© АО "Объединенная энергетическая компания"

Особенности конструктивистских зданий в Москве выгодно подчеркивают с помощью подсветки в стиле модернизм. Как объясняют в ОЭК, такие объекты почти лишены декора, их отличают строгие горизонтали и вертикали конструкции и простота фасада. Сдержанный, но внушительный облик таких построек тоже дополняют подсветкой, создающей четкий, ясный и графический образ. Подсветку в стиле модернизма можно увидеть на фасаде корпуса московской ГЭС-1, что находится на Раушской набережной. На этом объекте смонтировано 42 прожектора и 31 линейный светильник тепло-белого и холодно-белого цветов.

ГЭС-1 на Раушской набережной
6 из 9

Особенности конструктивистских зданий в Москве выгодно подчеркивают с помощью подсветки в стиле модернизм. Как объясняют в ОЭК, такие объекты почти лишены декора, их отличают строгие горизонтали и вертикали конструкции и простота фасада. Сдержанный, но внушительный облик таких построек тоже дополняют подсветкой, создающей четкий, ясный и графический образ. Подсветку в стиле модернизма можно увидеть на фасаде корпуса московской ГЭС-1, что находится на Раушской набережной. На этом объекте смонтировано 42 прожектора и 31 линейный светильник тепло-белого и холодно-белого цветов.

© АО "Объединенная энергетическая компания"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдельного упоминания стоят образцы сталинского ампира – высотки, выделяющиеся помпезным и величественным обликом, обилием архитектурного декора, скульптурными композициями. Для выгодного освещения этих объектов разработана одноименная "ампирная" система подсветки, которая акцентирует внимание на архитектурных ордерах на фасадах, барельефах с советской символикой, фигурах трудящихся, военных и спортсменов.

Так, вечерний облик высотки на Котельнической набережной создают свыше 1,5 тысяч линейных светильников и 508 прожекторов холодно-белого и тепло-белого спектра. Эти приборы не только подчеркивают индивидуальность постройки, но и создают комфортную среду вокруг нее.

Москва во время режима самоизоляции жителей
7 из 9

Отдельного упоминания стоят образцы сталинского ампира – высотки, выделяющиеся помпезным и величественным обликом, обилием архитектурного декора, скульптурными композициями. Для выгодного освещения этих объектов разработана одноименная "ампирная" система подсветки, которая акцентирует внимание на архитектурных ордерах на фасадах, барельефах с советской символикой, фигурах трудящихся, военных и спортсменов.

Так, вечерний облик высотки на Котельнической набережной создают свыше 1,5 тысяч линейных светильников и 508 прожекторов холодно-белого и тепло-белого спектра. Эти приборы не только подчеркивают индивидуальность постройки, но и создают комфортную среду вокруг нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Специалисты ОЭК отмечают: АХП важна не только в оформлении значимых городских зданий и памятников, но и для освещения инженерных сооружений, таких как мосты, путепроводы и развязки. Освещение обеспечивает художественную выразительность транспортных артерий, их безопасность, зрительный комфорт для жителей и световое единство городской среды.

В дневное время Андреевский железнодорожный мост кажется обычным сооружением из железобетона, однако ночью, освещенный теплым белым светом, он превращается в сказочную переправу. На объекте работают более 1,2 тысячи светильников и 147 прожекторов, которые могут изменять цвет с тепло- и холодно-белого на другой.

Виды Москвы
8 из 9

Специалисты ОЭК отмечают: АХП важна не только в оформлении значимых городских зданий и памятников, но и для освещения инженерных сооружений, таких как мосты, путепроводы и развязки. Освещение обеспечивает художественную выразительность транспортных артерий, их безопасность, зрительный комфорт для жителей и световое единство городской среды.

В дневное время Андреевский железнодорожный мост кажется обычным сооружением из железобетона, однако ночью, освещенный теплым белым светом, он превращается в сказочную переправу. На объекте работают более 1,2 тысячи светильников и 147 прожекторов, которые могут изменять цвет с тепло- и холодно-белого на другой.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Городская подсветка важна не только как инструмент создания единого облика Москвы. В ОЭК подчеркивают, что грамотная система вечернего освещения положительно сказывается и на самочувствии жителей – особенно в зимний сезон, когда световой день значительно сокращается. Подсветка на фасадах, декоративные световые конструкции и инсталляции становятся точками притяжения и искусственно продлевают световой день, позволяя горожанам наслаждаться прогулками по городу и получать позитивные эмоции.

Международная акция Зажги синим
9 из 9

Городская подсветка важна не только как инструмент создания единого облика Москвы. В ОЭК подчеркивают, что грамотная система вечернего освещения положительно сказывается и на самочувствии жителей – особенно в зимний сезон, когда световой день значительно сокращается. Подсветка на фасадах, декоративные световые конструкции и инсталляции становятся точками притяжения и искусственно продлевают световой день, позволяя горожанам наслаждаться прогулками по городу и получать позитивные эмоции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Архитектурно-художественная подсветка (АХП) служит для придания особенного, запоминающегося облика городу в вечернее время. Она подчеркивает архитектурные и декоративные особенности жилых домов, памятников культурного наследия, инженерных сооружений и достопримечательностей. Благодаря подсветке, в вечернее время город не только становится безопасным местом для жителей, но и радует их разнообразием цвета и светового оформления.

Как объясняют специалисты ОЭК, при разработке вечернего освещения для конкретного здания учитываются несколько основополагающих факторов: расположение объекта, его роль в городском ансамбле и композиционные особенности, такие как размер, структура, фактура и цвет облицовочных материалов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В рамках создания подсветки ключевую роль также играют расстояние, с которого пешеходы смотрят на объект, и архитектурный стиль постройки. Дизайн освещения, подчеркивают в ОЭК, должен гармонично вписываться как в общий стиль здания, так и в облик города в целом.

В современной Москве для освещения в вечернее время используют светодиодные фасадные светильники. Они достаточно компактны и легко вписываются в оригинальные конструкции фасадов, не нарушая их целостности, безопасны и служат несоизмеримо дольше, чем обычные натриевые лампы. Для освещения городских объектов применяют прожекторные и линейные светильники, которые могут изменять цветность. Таким образом, подсветка становится декоративным элементом в масштабах целого города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Индивидуальные концепции цветосветовой среды специалисты создают для значимых архитектурных, ландшафтных и культурных памятников. Они меняются от пространства к пространству и выделяются рядом характерных особенностей.

Например, в границах Садового кольца на фасадах зданий в основном работают светильники золотистого спектра – эта концепция визуально объединяет объекты внутри пространства. А вот в освещении объектов в пределах Бульварного кольца, наоборот, преобладают оттенки нейтрального белого цвета. Эта схема, в частности, служит отсылкой к историческому прошлому Москвы, а именно – к Белому городу, по границам которого и проходит Бульварное кольцо.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
4 из 9

Отдельная светоцветовая концепция освещения реализована и на главной центральной улице Москвы – Тверской. Здесь, отмечают в ОЭК, на фасадах исторических зданий установлено специальное оборудование, с помощью которого подсветку фасадов при необходимости можно менять с привычного золотистого на красный, синий или другой оттенок. Обычно палитру освещения изменяют в общегородские выходные или во время масштабных праздников, например, на Новый год или День Победы. Подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей города и к тому же служит дополнительным украшением столицы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Для освещения фасадов зданий с гармоничными пропорциями, множеством деталей и декоративных элементов специалисты ОЭК используют системы АХП в стиле неоклассицизм. Такая подсветка акцентирует внимание прохожих на сводах и оконных проемах объекта, выгодно подчеркивает его карнизы, балконы и фризы.

Неоклассической системой подсветки, в частности, оборудовано главное здание Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы. Здесь смонтировано 307 осветительных приборов и 440 прожекторов, работающих в естественно белом спектре. Их цветовая температура максимально приближена к свету утреннего и полуденного солнца.

© АО "Объединенная энергетическая компания"
6 из 9

Особенности конструктивистских зданий в Москве выгодно подчеркивают с помощью подсветки в стиле модернизм. Как объясняют в ОЭК, такие объекты почти лишены декора, их отличают строгие горизонтали и вертикали конструкции и простота фасада. Сдержанный, но внушительный облик таких построек тоже дополняют подсветкой, создающей четкий, ясный и графический образ. Подсветку в стиле модернизма можно увидеть на фасаде корпуса московской ГЭС-1, что находится на Раушской набережной. На этом объекте смонтировано 42 прожектора и 31 линейный светильник тепло-белого и холодно-белого цветов.

© АО "Объединенная энергетическая компания"
7 из 9

Отдельного упоминания стоят образцы сталинского ампира – высотки, выделяющиеся помпезным и величественным обликом, обилием архитектурного декора, скульптурными композициями. Для выгодного освещения этих объектов разработана одноименная "ампирная" система подсветки, которая акцентирует внимание на архитектурных ордерах на фасадах, барельефах с советской символикой, фигурах трудящихся, военных и спортсменов.

Так, вечерний облик высотки на Котельнической набережной создают свыше 1,5 тысяч линейных светильников и 508 прожекторов холодно-белого и тепло-белого спектра. Эти приборы не только подчеркивают индивидуальность постройки, но и создают комфортную среду вокруг нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9

Специалисты ОЭК отмечают: АХП важна не только в оформлении значимых городских зданий и памятников, но и для освещения инженерных сооружений, таких как мосты, путепроводы и развязки. Освещение обеспечивает художественную выразительность транспортных артерий, их безопасность, зрительный комфорт для жителей и световое единство городской среды.

В дневное время Андреевский железнодорожный мост кажется обычным сооружением из железобетона, однако ночью, освещенный теплым белым светом, он превращается в сказочную переправу. На объекте работают более 1,2 тысячи светильников и 147 прожекторов, которые могут изменять цвет с тепло- и холодно-белого на другой.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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9 из 9

Городская подсветка важна не только как инструмент создания единого облика Москвы. В ОЭК подчеркивают, что грамотная система вечернего освещения положительно сказывается и на самочувствии жителей – особенно в зимний сезон, когда световой день значительно сокращается. Подсветка на фасадах, декоративные световые конструкции и инсталляции становятся точками притяжения и искусственно продлевают световой день, позволяя горожанам наслаждаться прогулками по городу и получать позитивные эмоции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Сообщается, что за обслуживание "Звездного неба" также отвечают специалисты АО "ОЭК". Они ежедневно проверяют световые конструкции, при необходимости проводят ремонт, меняют лампы и восстанавливают геометрию гирлянд.
Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы с конца ноября. Как говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году Москву опять украсят новогодними элементами, но дополнительно новые закупаться не будут, столицу украсят тем же, что было в прошлом году.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
1 из 18

Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
2 из 18

Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

Девушка с фигурными коньками у катка на Красной площади
3 из 18

Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
4 из 18

Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.

Новогодние украшения на фасаде дома на Тверском бульваре в Москве
5 из 18

По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

Прохожие возле новогодней ёлки у мэрии Москвы на Тверской улице в Москве
6 из 18

И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.

Монтаж новогодней ёлки на Манежной площади
7 из 18

Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
8 из 18

Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
9 из 18

За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
10 из 18

Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
11 из 18

Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.

Рабочий вешает портрет Сергея Дягилева на ёлку, установленную возле Северного речного вокзала в Москве
12 из 18

Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСпасская башня Кремля.
Спасская башня Кремля
13 из 18
Спасская башня Кремля.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.

Новогодние украшения на Тверском бульваре в Москве
14 из 18

На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.

Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
15 из 18

Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
16 из 18

Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
17 из 18

Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодние украшения на Тверской улице.

Новогодние украшения на Тверской улице в Москве
18 из 18

Новогодние украшения на Тверской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 18

Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 18

Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 18

Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 18

По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 18

И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
8 из 18

Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 18

За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 18

Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 18

Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 18
Спасская башня Кремля.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
14 из 18

На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
15 из 18

Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
16 из 18

Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
17 из 18

Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
18 из 18

Новогодние украшения на Тверской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
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