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Световые инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году

Световые инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году

Световые инсталляции-гирлянды "Звездное небо" на московских улицах преобразились к Новому году, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента ЖКХ. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:21

2020-12-15T14:21

2020-12-15T14:21

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Световые инсталляции-гирлянды "Звездное небо" на московских улицах преобразились к Новому году, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента ЖКХ."На нескольких улицах в самом центре Москвы горожане и гости столицы могут круглый год любоваться "Звездным небом". Это световые инсталляции в виде гирлянд, натянутых между домов. На трёх из них – Никольской, в Камергерском переулке и на Кузнецком мосту украшения на гирляндах меняют в зависимости от сезона или к праздникам. Сейчас столичные коммунальщики поменяли декорации в рамках подготовки Москвы к Новому году и Рождеству", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Никольской шары с разноцветными бабочками заменили на синие шарики, напоминающие большие елочные игрушки. Поменяли украшения и в Камергерском переулке. Там также вместо бабочек повесили золотые гирлянды со светящимися снежинками. Похожие гирлянды украсили к Новому году и улицу Кузнецкий мост. В Столешниковом переулке световые декорации остались прежними – фонарики висят на тросовых растяжках между домами круглый год, независимо от сезона, а Большую Дмитровку, как и раньше, украшают светящиеся инсталляции, напоминающие медуз."Кроме того, в преддверии Нового года "Звёздное небо" появилось на улицах Мясницкая и Ильинка. Для передекорирования улиц и новогодних инсталляций каждый год используются гирлянды, которые уже украшали Москву раньше. Дополнительных закупок не производится. После демонтажа они отправляются на склад АО "ОЭК", где их приводят в порядок, чистят и ремонтируют, чтобы к следующему Новому году они вновь могли радовать жителей и гостей столицы", - дополняется в сообщении.Сообщается, что за обслуживание "Звездного неба" также отвечают специалисты АО "ОЭК". Они ежедневно проверяют световые конструкции, при необходимости проводят ремонт, меняют лампы и восстанавливают геометрию гирлянд.Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы с конца ноября. Как говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году Москву опять украсят новогодними элементами, но дополнительно новые закупаться не будут, столицу украсят тем же, что было в прошлом году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество