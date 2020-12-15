Световые инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году
Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.
Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.
Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.
Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.
Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.
Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.
Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.
Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.
Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.
Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.
А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.
А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.
Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.
Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.
Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.
Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.
Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.
Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.
Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.
А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.
Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.
Архитектурно-художественная подсветка (АХП) служит для придания особенного, запоминающегося облика городу в вечернее время. Она подчеркивает архитектурные и декоративные особенности жилых домов, памятников культурного наследия, инженерных сооружений и достопримечательностей. Благодаря подсветке, в вечернее время город не только становится безопасным местом для жителей, но и радует их разнообразием цвета и светового оформления.
Как объясняют специалисты ОЭК, при разработке вечернего освещения для конкретного здания учитываются несколько основополагающих факторов: расположение объекта, его роль в городском ансамбле и композиционные особенности, такие как размер, структура, фактура и цвет облицовочных материалов.
Архитектурно-художественная подсветка (АХП) служит для придания особенного, запоминающегося облика городу в вечернее время. Она подчеркивает архитектурные и декоративные особенности жилых домов, памятников культурного наследия, инженерных сооружений и достопримечательностей. Благодаря подсветке, в вечернее время город не только становится безопасным местом для жителей, но и радует их разнообразием цвета и светового оформления.
Как объясняют специалисты ОЭК, при разработке вечернего освещения для конкретного здания учитываются несколько основополагающих факторов: расположение объекта, его роль в городском ансамбле и композиционные особенности, такие как размер, структура, фактура и цвет облицовочных материалов.
В рамках создания подсветки ключевую роль также играют расстояние, с которого пешеходы смотрят на объект, и архитектурный стиль постройки. Дизайн освещения, подчеркивают в ОЭК, должен гармонично вписываться как в общий стиль здания, так и в облик города в целом.
В современной Москве для освещения в вечернее время используют светодиодные фасадные светильники. Они достаточно компактны и легко вписываются в оригинальные конструкции фасадов, не нарушая их целостности, безопасны и служат несоизмеримо дольше, чем обычные натриевые лампы. Для освещения городских объектов применяют прожекторные и линейные светильники, которые могут изменять цветность. Таким образом, подсветка становится декоративным элементом в масштабах целого города.
В рамках создания подсветки ключевую роль также играют расстояние, с которого пешеходы смотрят на объект, и архитектурный стиль постройки. Дизайн освещения, подчеркивают в ОЭК, должен гармонично вписываться как в общий стиль здания, так и в облик города в целом.
В современной Москве для освещения в вечернее время используют светодиодные фасадные светильники. Они достаточно компактны и легко вписываются в оригинальные конструкции фасадов, не нарушая их целостности, безопасны и служат несоизмеримо дольше, чем обычные натриевые лампы. Для освещения городских объектов применяют прожекторные и линейные светильники, которые могут изменять цветность. Таким образом, подсветка становится декоративным элементом в масштабах целого города.
Индивидуальные концепции цветосветовой среды специалисты создают для значимых архитектурных, ландшафтных и культурных памятников. Они меняются от пространства к пространству и выделяются рядом характерных особенностей.
Например, в границах Садового кольца на фасадах зданий в основном работают светильники золотистого спектра – эта концепция визуально объединяет объекты внутри пространства. А вот в освещении объектов в пределах Бульварного кольца, наоборот, преобладают оттенки нейтрального белого цвета. Эта схема, в частности, служит отсылкой к историческому прошлому Москвы, а именно – к Белому городу, по границам которого и проходит Бульварное кольцо.
Индивидуальные концепции цветосветовой среды специалисты создают для значимых архитектурных, ландшафтных и культурных памятников. Они меняются от пространства к пространству и выделяются рядом характерных особенностей.
Например, в границах Садового кольца на фасадах зданий в основном работают светильники золотистого спектра – эта концепция визуально объединяет объекты внутри пространства. А вот в освещении объектов в пределах Бульварного кольца, наоборот, преобладают оттенки нейтрального белого цвета. Эта схема, в частности, служит отсылкой к историческому прошлому Москвы, а именно – к Белому городу, по границам которого и проходит Бульварное кольцо.
Отдельная светоцветовая концепция освещения реализована и на главной центральной улице Москвы – Тверской. Здесь, отмечают в ОЭК, на фасадах исторических зданий установлено специальное оборудование, с помощью которого подсветку фасадов при необходимости можно менять с привычного золотистого на красный, синий или другой оттенок. Обычно палитру освещения изменяют в общегородские выходные или во время масштабных праздников, например, на Новый год или День Победы. Подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей города и к тому же служит дополнительным украшением столицы.
Отдельная светоцветовая концепция освещения реализована и на главной центральной улице Москвы – Тверской. Здесь, отмечают в ОЭК, на фасадах исторических зданий установлено специальное оборудование, с помощью которого подсветку фасадов при необходимости можно менять с привычного золотистого на красный, синий или другой оттенок. Обычно палитру освещения изменяют в общегородские выходные или во время масштабных праздников, например, на Новый год или День Победы. Подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей города и к тому же служит дополнительным украшением столицы.
Для освещения фасадов зданий с гармоничными пропорциями, множеством деталей и декоративных элементов специалисты ОЭК используют системы АХП в стиле неоклассицизм. Такая подсветка акцентирует внимание прохожих на сводах и оконных проемах объекта, выгодно подчеркивает его карнизы, балконы и фризы.
Неоклассической системой подсветки, в частности, оборудовано главное здание Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы. Здесь смонтировано 307 осветительных приборов и 440 прожекторов, работающих в естественно белом спектре. Их цветовая температура максимально приближена к свету утреннего и полуденного солнца.
Для освещения фасадов зданий с гармоничными пропорциями, множеством деталей и декоративных элементов специалисты ОЭК используют системы АХП в стиле неоклассицизм. Такая подсветка акцентирует внимание прохожих на сводах и оконных проемах объекта, выгодно подчеркивает его карнизы, балконы и фризы.
Неоклассической системой подсветки, в частности, оборудовано главное здание Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы. Здесь смонтировано 307 осветительных приборов и 440 прожекторов, работающих в естественно белом спектре. Их цветовая температура максимально приближена к свету утреннего и полуденного солнца.
Особенности конструктивистских зданий в Москве выгодно подчеркивают с помощью подсветки в стиле модернизм. Как объясняют в ОЭК, такие объекты почти лишены декора, их отличают строгие горизонтали и вертикали конструкции и простота фасада. Сдержанный, но внушительный облик таких построек тоже дополняют подсветкой, создающей четкий, ясный и графический образ. Подсветку в стиле модернизма можно увидеть на фасаде корпуса московской ГЭС-1, что находится на Раушской набережной. На этом объекте смонтировано 42 прожектора и 31 линейный светильник тепло-белого и холодно-белого цветов.
Особенности конструктивистских зданий в Москве выгодно подчеркивают с помощью подсветки в стиле модернизм. Как объясняют в ОЭК, такие объекты почти лишены декора, их отличают строгие горизонтали и вертикали конструкции и простота фасада. Сдержанный, но внушительный облик таких построек тоже дополняют подсветкой, создающей четкий, ясный и графический образ. Подсветку в стиле модернизма можно увидеть на фасаде корпуса московской ГЭС-1, что находится на Раушской набережной. На этом объекте смонтировано 42 прожектора и 31 линейный светильник тепло-белого и холодно-белого цветов.
Отдельного упоминания стоят образцы сталинского ампира – высотки, выделяющиеся помпезным и величественным обликом, обилием архитектурного декора, скульптурными композициями. Для выгодного освещения этих объектов разработана одноименная "ампирная" система подсветки, которая акцентирует внимание на архитектурных ордерах на фасадах, барельефах с советской символикой, фигурах трудящихся, военных и спортсменов.
Так, вечерний облик высотки на Котельнической набережной создают свыше 1,5 тысяч линейных светильников и 508 прожекторов холодно-белого и тепло-белого спектра. Эти приборы не только подчеркивают индивидуальность постройки, но и создают комфортную среду вокруг нее.
Отдельного упоминания стоят образцы сталинского ампира – высотки, выделяющиеся помпезным и величественным обликом, обилием архитектурного декора, скульптурными композициями. Для выгодного освещения этих объектов разработана одноименная "ампирная" система подсветки, которая акцентирует внимание на архитектурных ордерах на фасадах, барельефах с советской символикой, фигурах трудящихся, военных и спортсменов.
Так, вечерний облик высотки на Котельнической набережной создают свыше 1,5 тысяч линейных светильников и 508 прожекторов холодно-белого и тепло-белого спектра. Эти приборы не только подчеркивают индивидуальность постройки, но и создают комфортную среду вокруг нее.
Специалисты ОЭК отмечают: АХП важна не только в оформлении значимых городских зданий и памятников, но и для освещения инженерных сооружений, таких как мосты, путепроводы и развязки. Освещение обеспечивает художественную выразительность транспортных артерий, их безопасность, зрительный комфорт для жителей и световое единство городской среды.
В дневное время Андреевский железнодорожный мост кажется обычным сооружением из железобетона, однако ночью, освещенный теплым белым светом, он превращается в сказочную переправу. На объекте работают более 1,2 тысячи светильников и 147 прожекторов, которые могут изменять цвет с тепло- и холодно-белого на другой.
Специалисты ОЭК отмечают: АХП важна не только в оформлении значимых городских зданий и памятников, но и для освещения инженерных сооружений, таких как мосты, путепроводы и развязки. Освещение обеспечивает художественную выразительность транспортных артерий, их безопасность, зрительный комфорт для жителей и световое единство городской среды.
В дневное время Андреевский железнодорожный мост кажется обычным сооружением из железобетона, однако ночью, освещенный теплым белым светом, он превращается в сказочную переправу. На объекте работают более 1,2 тысячи светильников и 147 прожекторов, которые могут изменять цвет с тепло- и холодно-белого на другой.
Городская подсветка важна не только как инструмент создания единого облика Москвы. В ОЭК подчеркивают, что грамотная система вечернего освещения положительно сказывается и на самочувствии жителей – особенно в зимний сезон, когда световой день значительно сокращается. Подсветка на фасадах, декоративные световые конструкции и инсталляции становятся точками притяжения и искусственно продлевают световой день, позволяя горожанам наслаждаться прогулками по городу и получать позитивные эмоции.
Городская подсветка важна не только как инструмент создания единого облика Москвы. В ОЭК подчеркивают, что грамотная система вечернего освещения положительно сказывается и на самочувствии жителей – особенно в зимний сезон, когда световой день значительно сокращается. Подсветка на фасадах, декоративные световые конструкции и инсталляции становятся точками притяжения и искусственно продлевают световой день, позволяя горожанам наслаждаться прогулками по городу и получать позитивные эмоции.
Архитектурно-художественная подсветка (АХП) служит для придания особенного, запоминающегося облика городу в вечернее время. Она подчеркивает архитектурные и декоративные особенности жилых домов, памятников культурного наследия, инженерных сооружений и достопримечательностей. Благодаря подсветке, в вечернее время город не только становится безопасным местом для жителей, но и радует их разнообразием цвета и светового оформления.
Как объясняют специалисты ОЭК, при разработке вечернего освещения для конкретного здания учитываются несколько основополагающих факторов: расположение объекта, его роль в городском ансамбле и композиционные особенности, такие как размер, структура, фактура и цвет облицовочных материалов.
В рамках создания подсветки ключевую роль также играют расстояние, с которого пешеходы смотрят на объект, и архитектурный стиль постройки. Дизайн освещения, подчеркивают в ОЭК, должен гармонично вписываться как в общий стиль здания, так и в облик города в целом.
В современной Москве для освещения в вечернее время используют светодиодные фасадные светильники. Они достаточно компактны и легко вписываются в оригинальные конструкции фасадов, не нарушая их целостности, безопасны и служат несоизмеримо дольше, чем обычные натриевые лампы. Для освещения городских объектов применяют прожекторные и линейные светильники, которые могут изменять цветность. Таким образом, подсветка становится декоративным элементом в масштабах целого города.
Индивидуальные концепции цветосветовой среды специалисты создают для значимых архитектурных, ландшафтных и культурных памятников. Они меняются от пространства к пространству и выделяются рядом характерных особенностей.
Например, в границах Садового кольца на фасадах зданий в основном работают светильники золотистого спектра – эта концепция визуально объединяет объекты внутри пространства. А вот в освещении объектов в пределах Бульварного кольца, наоборот, преобладают оттенки нейтрального белого цвета. Эта схема, в частности, служит отсылкой к историческому прошлому Москвы, а именно – к Белому городу, по границам которого и проходит Бульварное кольцо.
Отдельная светоцветовая концепция освещения реализована и на главной центральной улице Москвы – Тверской. Здесь, отмечают в ОЭК, на фасадах исторических зданий установлено специальное оборудование, с помощью которого подсветку фасадов при необходимости можно менять с привычного золотистого на красный, синий или другой оттенок. Обычно палитру освещения изменяют в общегородские выходные или во время масштабных праздников, например, на Новый год или День Победы. Подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей города и к тому же служит дополнительным украшением столицы.
Для освещения фасадов зданий с гармоничными пропорциями, множеством деталей и декоративных элементов специалисты ОЭК используют системы АХП в стиле неоклассицизм. Такая подсветка акцентирует внимание прохожих на сводах и оконных проемах объекта, выгодно подчеркивает его карнизы, балконы и фризы.
Неоклассической системой подсветки, в частности, оборудовано главное здание Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы. Здесь смонтировано 307 осветительных приборов и 440 прожекторов, работающих в естественно белом спектре. Их цветовая температура максимально приближена к свету утреннего и полуденного солнца.
Особенности конструктивистских зданий в Москве выгодно подчеркивают с помощью подсветки в стиле модернизм. Как объясняют в ОЭК, такие объекты почти лишены декора, их отличают строгие горизонтали и вертикали конструкции и простота фасада. Сдержанный, но внушительный облик таких построек тоже дополняют подсветкой, создающей четкий, ясный и графический образ. Подсветку в стиле модернизма можно увидеть на фасаде корпуса московской ГЭС-1, что находится на Раушской набережной. На этом объекте смонтировано 42 прожектора и 31 линейный светильник тепло-белого и холодно-белого цветов.
Отдельного упоминания стоят образцы сталинского ампира – высотки, выделяющиеся помпезным и величественным обликом, обилием архитектурного декора, скульптурными композициями. Для выгодного освещения этих объектов разработана одноименная "ампирная" система подсветки, которая акцентирует внимание на архитектурных ордерах на фасадах, барельефах с советской символикой, фигурах трудящихся, военных и спортсменов.
Так, вечерний облик высотки на Котельнической набережной создают свыше 1,5 тысяч линейных светильников и 508 прожекторов холодно-белого и тепло-белого спектра. Эти приборы не только подчеркивают индивидуальность постройки, но и создают комфортную среду вокруг нее.
Специалисты ОЭК отмечают: АХП важна не только в оформлении значимых городских зданий и памятников, но и для освещения инженерных сооружений, таких как мосты, путепроводы и развязки. Освещение обеспечивает художественную выразительность транспортных артерий, их безопасность, зрительный комфорт для жителей и световое единство городской среды.
В дневное время Андреевский железнодорожный мост кажется обычным сооружением из железобетона, однако ночью, освещенный теплым белым светом, он превращается в сказочную переправу. На объекте работают более 1,2 тысячи светильников и 147 прожекторов, которые могут изменять цвет с тепло- и холодно-белого на другой.
Городская подсветка важна не только как инструмент создания единого облика Москвы. В ОЭК подчеркивают, что грамотная система вечернего освещения положительно сказывается и на самочувствии жителей – особенно в зимний сезон, когда световой день значительно сокращается. Подсветка на фасадах, декоративные световые конструкции и инсталляции становятся точками притяжения и искусственно продлевают световой день, позволяя горожанам наслаждаться прогулками по городу и получать позитивные эмоции.
Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.
Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.
Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.
Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.
Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.
Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.
По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.
По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.
И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.
И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.
Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.
Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.
Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.
Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.
За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.
За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.
Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.
Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.
Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".
Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".
Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.
Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.
На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.
На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.
Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.
Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.
Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.
Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.
Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.
Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.
Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.
Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.
Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.
По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.
И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.
Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.
Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.
За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.
Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.
Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".
Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.
На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.
Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.
Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.
Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.