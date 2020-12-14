https://ria.ru/20201214/illyuminatsiya-1588035534.html

Предновогодняя Москва

Предновогодняя Москва

Москву украсили к Новому году. Световые инсталляции и пушистые ели со сверкающими гирляндами создают в городе сказочную атмосферу. Символы праздника — в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:05

2020-12-14T11:05

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новый год—2021

городское хозяйство москвы

новый год

москва

фото

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Москву украсили к Новому году. Световые инсталляции и пушистые ели со сверкающими гирляндами создают в городе сказочную атмосферу. Символы праздника — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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