Предновогодняя Москва
Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.
Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.
Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.
Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.
Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.
Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.
По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.
По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.
И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.
И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.
Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.
Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.
Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.
Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.
За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.
За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.
Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.
Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.
Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".
Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".
Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.
Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.
На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.
На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.
Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.
Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.
Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.
Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.
Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.
Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.
Новогодние украшения на Тверской улице.