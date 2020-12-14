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Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201214/illyuminatsiya-1588035534.html
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
Москву украсили к Новому году. Световые инсталляции и пушистые ели со сверкающими гирляндами создают в городе сказочную атмосферу. Символы праздника — в... РИА Новости, 14.12.2020
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новый год—2021
городское хозяйство москвы
новый год
москва
фото
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Москву украсили к Новому году. Световые инсталляции и пушистые ели со сверкающими гирляндами создают в городе сказочную атмосферу. Символы праздника — в фотоленте Ria.ru.
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городское хозяйство москвы, новый год, москва, фото, фото

Предновогодняя Москва

11:05 14.12.2020 (обновлено: 12:17 14.12.2020)
 
Читать ria.ru в
Москву украсили к Новому году. Световые инсталляции и пушистые ели со сверкающими гирляндами создают в городе сказочную атмосферу. Символы праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
1 из 18

Москву в преддверии Нового года и Рождества традиционно одевают в блестящие праздничные наряды, и нынешняя зима не стала исключением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
2 из 18

Правда, на сей раз никаких новых украшений не покупали, при оформлении города использовали отреставрированные прошлогодние конструкции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

Девушка с фигурными коньками у катка на Красной площади
3 из 18

Световые инсталляции установили, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
4 из 18

Набережную Тараса Шевченко украсили импровизированные часы с шестеренками и узорчатые полусферы, образующие коридор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.

Новогодние украшения на фасаде дома на Тверском бульваре в Москве
5 из 18

По-новогоднему принарядили и фасады домов в центре Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

Прохожие возле новогодней ёлки у мэрии Москвы на Тверской улице в Москве
6 из 18

И все же главными символами праздника остаются новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.

Монтаж новогодней ёлки на Манежной площади
7 из 18

Всего на столичных улицах появилось более тысячи украшенных елей.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
8 из 18

Прохожие на украшенной к Новому году Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
9 из 18

За праздничное настроение отвечают четыре тысячи световых декоративных конструкций.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
10 из 18

Архитектурно-художественная подсветка зданий особенно впечатляет вечером.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
11 из 18

Любители фотографий с цифрами будущего года оценят новогодние украшения перед гостиницей "Украина".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.

Рабочий вешает портрет Сергея Дягилева на ёлку, установленную возле Северного речного вокзала в Москве
12 из 18

Яркое новогоднее оформление получил открывшийся в этом году после масштабной реконструкции Северный речной вокзал.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСпасская башня Кремля.
Спасская башня Кремля
13 из 18
Спасская башня Кремля.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.

Новогодние украшения на Тверском бульваре в Москве
14 из 18

На Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках вновь можно прогуляться под полюбившимися москвичам световыми арками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.

Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
15 из 18

Одна из самых популярных прогулочных улиц, Никольская, мерцает светодиодными гирляндами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
16 из 18

Праздничное оформление появилось во всех административных округах города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
17 из 18

Оформлены не только центральные улицы и пешеходные зоны, но и парки и магистрали.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодние украшения на Тверской улице.

Новогодние украшения на Тверской улице в Москве
18 из 18

Новогодние украшения на Тверской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Новый год—2021Городское хозяйство МосквыНовый годМоскваФото
 
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