https://ria.ru/20201211/bazar-1587319305.html

Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы

Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы

Российская столица готовится к Новому году. Торговые центры в центре города засверкали цветными гирляндами. В ЦУМе, украшенном как яркий подарок, гостей ждет... РИА Новости, 11.12.2020

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новый год—2021

новый год

цум (москва)

москва

фото

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Российская столица готовится к Новому году. Торговые центры в центре города засверкали цветными гирляндами. В ЦУМе, украшенном как яркий подарок, гостей ждет праздничный базар. Яркие сувениры и украшения — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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