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Новый год—2021
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Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы
Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы
Российская столица готовится к Новому году. Торговые центры в центре города засверкали цветными гирляндами. В ЦУМе, украшенном как яркий подарок, гостей ждет... РИА Новости, 11.12.2020
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Российская столица готовится к Новому году. Торговые центры в центре города засверкали цветными гирляндами. В ЦУМе, украшенном как яркий подарок, гостей ждет праздничный базар. Яркие сувениры и украшения — в фотоленте Ria.ru.
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новый год, цум (москва), москва, фото, фото

Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы

11:05 11.12.2020
 
Читать ria.ru в
Российская столица готовится к Новому году. Торговые центры в центре города засверкали цветными гирляндами. В ЦУМе, украшенном как яркий подарок, гостей ждет праздничный базар. Яркие сувениры и украшения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
1 из 10

Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
2 из 10

Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.

Автомобили возле ЦУМа в Москве, где открылся традиционный новогодний базар
3 из 10

Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
4 из 10

Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
5 из 10

Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
6 из 10

А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
7 из 10

Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Продажа елочных игрушек.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
8 из 10

Продажа елочных игрушек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодние украшения на праздничном базаре.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
9 из 10

Новогодние украшения на праздничном базаре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодний базар в ЦУМе.

Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
10 из 10

Новогодний базар в ЦУМе.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
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