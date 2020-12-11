Время волшебства: новогодний базар в центре Москвы
Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.
Традиционный новогодний базар работает на пятом этаже Центрального универмага.
Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.
Елочные игрушки, гирлянды, волшебные украшения и праздничное настроение — все здесь.
Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.
Само здание ЦУМА похоже на подарок, обернутый красной лентой с новогодними поздравлениями.
Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.
Особенность ярмарки — рукодельные сувениры и подарки.
Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.
Здесь можно найти необыкновенных и очень разных Дедов Морозов.
А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.
А местные щелкунчики умеют колоть самые настоящие орехи.
Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.
Посетители найдут на ярмарке сувениры и подарки на любой вкус.
Продажа елочных игрушек.
Новогодние украшения на праздничном базаре.
Новогодний базар в ЦУМе.