https://ria.ru/20201215/onischenko-1589246742.html

Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу

Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" резко осудил результаты исследования Йельского... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:21

2020-12-15T07:21

2020-12-15T08:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

йельский университет

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

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"Кастрировать надо": Онищенко разнес доклад о "неправильных" антителах

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" резко осудил результаты исследования Йельского университета о "неправильных" антителах к коронавирусу.Как сообщалось, американские ученые выявили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая якобы влияет на тяжелое течение заболевания. Они обнаружили в крови большое количество "неправильных" антител (аутоантител), которые, по их утверждению, нацеливаются на органы, ткани и саму иммунную систему, а не на вторгающийся вирус, а потому провоцируют осложнения и становятся причиной длительного течения инфекции.Бывший главный санитарный врач призвал "не раздувать из этой темы сенсацию", поскольку вопрос взаимодействия аутоантител с организмом необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде.По словам парламентария, результаты исследования — прописная истина для врача. Он считает, что такие публикации лишь создают повод для "очередного витка нагнетания психоза".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589059789.html

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, йельский университет, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество