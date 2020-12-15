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Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" резко осудил результаты исследования Йельского... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:21
2020-12-15T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье
йельский университет
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
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"Кастрировать надо": Онищенко разнес доклад о "неправильных" антителах
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" резко осудил результаты исследования Йельского университета о "неправильных" антителах к коронавирусу.Как сообщалось, американские ученые выявили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая якобы влияет на тяжелое течение заболевания. Они обнаружили в крови большое количество "неправильных" антител (аутоантител), которые, по их утверждению, нацеливаются на органы, ткани и саму иммунную систему, а не на вторгающийся вирус, а потому провоцируют осложнения и становятся причиной длительного течения инфекции.Бывший главный санитарный врач призвал "не раздувать из этой темы сенсацию", поскольку вопрос взаимодействия аутоантител с организмом необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде.По словам парламентария, результаты исследования — прописная истина для врача. Он считает, что такие публикации лишь создают повод для "очередного витка нагнетания психоза".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, йельский университет, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу

07:21 15.12.2020 (обновлено: 08:38 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" резко осудил результаты исследования Йельского университета о "неправильных" антителах к коронавирусу.
Как сообщалось, американские ученые выявили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая якобы влияет на тяжелое течение заболевания. Они обнаружили в крови большое количество "неправильных" антител (аутоантител), которые, по их утверждению, нацеливаются на органы, ткани и саму иммунную систему, а не на вторгающийся вирус, а потому провоцируют осложнения и становятся причиной длительного течения инфекции.
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Бывший главный санитарный врач призвал "не раздувать из этой темы сенсацию", поскольку вопрос взаимодействия аутоантител с организмом необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде.

"Вот этот Йельский университет — его кастрировать надо. Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?" — возмутился Онищенко.

По словам парламентария, результаты исследования — прописная истина для врача. Он считает, что такие публикации лишь создают повод для "очередного витка нагнетания психоза".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеЙельский университетРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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