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Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19
Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19
Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции. Об этом пишет... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:22
2020-12-13T23:26
коронавирус covid-19
йельский университет
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции. Об этом пишет Guardian.Ученые выяснили, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и неинфицированных людей и обнаружили у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм по нескольким направлениям: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.Дальнейшие исследования показали, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. У пациентов с COVID-19 выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму, поэтому ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека, отмечают ученые.Эксперты также уточнили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения COVID-19, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.Более 5% госпитализированных имели аутоантитела, которые ослабляли ключевой элемент иммунной защиты, управляемый белками под названием интерферон.Ученым давно известно, что такие заболевания, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз, вызваны нарушением работы иммунной системы и ее атакой на организм. Однако способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции изучена не так хорошо. В настоящее время в этом направлении ведется работа, говорится в статье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html
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коронавирус covid-19, йельский университет

Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19

23:22 13.12.2020 (обновлено: 23:26 13.12.2020)
 
© Павел БедняковВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции. Об этом пишет Guardian.
Ученые выяснили, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.
Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и неинфицированных людей и обнаружили у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм по нескольким направлениям: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.
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Дальнейшие исследования показали, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. У пациентов с COVID-19 выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.
Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму, поэтому ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека, отмечают ученые.
Эксперты также уточнили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения COVID-19, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.
Более 5% госпитализированных имели аутоантитела, которые ослабляли ключевой элемент иммунной защиты, управляемый белками под названием интерферон.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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