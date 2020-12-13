https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589039902.html

Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19

Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19

Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции. Об этом пишет... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T23:22

2020-12-13T23:22

2020-12-13T23:26

коронавирус covid-19

йельский университет

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции. Об этом пишет Guardian.Ученые выяснили, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и неинфицированных людей и обнаружили у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм по нескольким направлениям: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.Дальнейшие исследования показали, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. У пациентов с COVID-19 выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму, поэтому ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека, отмечают ученые.Эксперты также уточнили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения COVID-19, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.Более 5% госпитализированных имели аутоантитела, которые ослабляли ключевой элемент иммунной защиты, управляемый белками под названием интерферон.Ученым давно известно, что такие заболевания, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз, вызваны нарушением работы иммунной системы и ее атакой на организм. Однако способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции изучена не так хорошо. В настоящее время в этом направлении ведется работа, говорится в статье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html

https://ria.ru/20201213/protsenko-1589001263.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, йельский университет